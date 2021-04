Addio al Nobel Robert Mundell, “architetto” dell’Euro

Pubblicità

E’ morto a 88 anni nella sua villa di Santa Colomba a Monteriggioni (Siena) l’economista canadese Robert Alexander Mundell, Premio Nobel 1999, considerato tra gli ispiratori teorici dell’Unione monetaria europea e uno degli architetti dell’Euro.

Professore emerito dell’Università di Chicago e della Columbia University di New York ha dato avvio, nel 1961, alla teoria sulle aree valutarie ottimali (Avo), dimostrando come, in presenza di prezzi rigidi, la mobilità del lavoro possa essere considerata un sostituto della flessibilità del tasso di cambio. “Per la sua analisi delle politiche monetarie e fiscali sotto diversi regimi del tasso di cambio e per la sua analisi delle aree valutarie ottimali”, come recita la motivazione, gli è stato conferito nel 1999 il Premio Nobel per l’economia.

Nel 1970 Mundell era stato consulente del Comitato monetario della Commissione europea monetaria e tra il 1972 e il 1973 ha fatto parte del Gruppo dei Nove per l’Unione economica e monetaria in Europa. Pioniere del principio delle combinazioni delle politiche fiscali e monetarie e della teoria dei rapporti fra inflazione, tassi di interesse e crescita, ha introdotto un approccio monetario allo studio della bilancia dei pagamenti. Cofondatore della Supply-Side Economics, ha contribuito a un miglioramento del sistema monetario internazionale.

Nato a Kingston, nell’Ontario, il 24 ottobre 1932, dopo la laurea in economia all’Università di Washinghton, Mundell ha ottenuto il Phd al Massachusetts Institute of Tecnology di Boston e si è ulteriormente specializzato alla London School of Economics.

Professore alla Stanford University (1958-59), alla Johns Hopkins University, alla McGill University, presso il Brookings Institute e l’Università di Chicago (1965-71), ha insegnato dal 1971 alla Waterloo University e dal 1974 alla Columbia University di New York.

Membro dell’Accademia di scienze politiche, dell’American Economic Association, dell’Econometric Society e della Canadian Economic Association, Mundel ha preso parte a numerose commissioni governative degli Usa in America latina e Africa. E’ stato consigliere di istituzioni internazionali quali il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e la Commissione Europea.

La sua fama, irrobustita da oltre cento pubblicazioni scientifiche, è legata in particolar modo all’analisi della politica economica in un contesto di economia aperta. E’ in questo campo che l’economista canadese coopera alla definizione del modello Mundell-Fleming, formalizzato nel 1961. Sotto l’ipotesi di perfetta mobilità dei capitali, il modello ideato con J. A. Fleming dimostra il diverso grado di efficacia della politica monetaria e fiscale nei vari regimi di cambio. Riflettendo sui vincoli imposti dall’esterno, inizia a teorizzare l’idea delle aree monetarie ottimali, ovvero delle aree in cui convergono paesi diversi rinunciando alla loro sovranità monetaria. Palese dunque il suo legame con l’Unione monetaria europea, alla cui nascita partecipò nel 1973 come estensore del rapporto sulle prospettive di unione economica e monetaria.

Tra le numerose pubblicazioni di Mundell si ricordano: “The International Monetary System: Conflict and Reform” (1965); “Man and Economics and International Economics” (1968); “Monetary Theory: Interest, Inflation and Growth in the World Economy” (1971); e coeditore di “A Monetary Agenda for the World Economy” (1983); “Global Disequilibrium” (1990); “Debts, Deficits and Economic Performance” (1991); “Building the New Europe” (1992); “Inflation and Growth in China” (1996); “The European Monetary System 50 Years after the Bretton Woods: A Comparison between Two Systems” (1997); “The Euro as a Stabilizer in the International Monet Ary System” (2000).

Nel 2006 Mundell ha ricevuto la laurea honoris causa in Economia e Politica dei Mercati dall’Università di Bologna. Mundell è stato sposato con Barbara Sheff dal 1957 al 1972. La coppia ha avuto 3 figli (Paul, Bill e Robyn). Diversi anni dopo il suo primo matrimonio, ha incontrato Valerie Natsios, una poetessa di origine italiana, più giovane di lui di due decenni, da cui ha avuto il figlio Nicholas nel 1997, nato proprio nel senese. Negli ultimi trent’anni la coppia ha vissuto tra l’appartamento di New York e la villa rinascimentale vicino a Siena.





