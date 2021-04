Addio Leoni Lautizi, sopravvissuto a Marzabotto: a sei anni vide i nazisti trucidare la madre incinta. la sua storia nel film di Diritti

Pubblicità

Pubblicità

BOLOGNA. Franco Leoni Lautizi aveva 5 anni e 8 mesi quando le Ss il 29 settembre del 1944 commisero la strage di Monte Sole. Perse dodici famigliari, la nonna, la mamma Martina Anita, oltre al fratellino che lei teneva in grembo. Il corpo del papà lo ritrovò un anno dopo, riconoscendolo dai vestiti. Franco dopo una vita passata a raccontare e testimoniare, se n’è andato nella notte tra venerdì e sabato a 83 anni a Rimini, dove aveva lavorato come impiegato comunale. Il 20 aprile prossimo avrebbe partecipato ad un incontro su facebook organizzato dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Solo nell’ultimo anno, a distanza, negli incontri organizzati dalla sezione riminese dell’associazione aveva parlato a 10 mila studenti. Continuando così la sua opera di testimone di pace, per una missione di impegno civile, che lo aveva portato in passato nelle classi elementari e nelle universitarie in questi anni, ogni volta con lo sforzo di ricordare quei momenti terribili, ma con la mitezza di chi voleva liberarsi di quelle ferite. “Ho scelto di abbandonare la via dell’odio. Ho capito che vivere così è solo una parvenza di vita, perchè non sei mai in pace con te stesso. Il perdono ti libera” diceva sempre all’inizio dei suoi interventi. Conseguente con questa idea nel aveva voluto incontrare il giocatore delle serie minori che dopo un gol segnato a Marzabotto, aveva esultato mostrando una maglietta con i simboli della Repubblica sociale, facendo il saluto romano.

L’eccidio della sua famiglia contadina avvenne in località Ca’ del Piede nell’ambito della strage attuata dalle Ss al comando di Walter Reder che dal 29 settembre al 5 ottobre 1944 a Monte Sole massacrarono per rappresaglia 775 civili, di cui 216 erano bambine e bambini. Franco assistette ad uno dei più spietati: i tedeschi mitragliarono un gruppo di donne e bambini da distanza ravvicinata. Le raffiche di mitra uccisero la mamma che lo protesse con il corpo, e tre proiettili lo raggiunsero alla schiena e all’anca ma sopravvisse. Nell’aprile del 2006 durante le indagini della magistratura militare riaperte sulle stragi nazifasciste, testimoniò con grande lucidità, ricordando altri cadaveri di bambini sul prato e mucche a terra davanti a case che bruciavano. E soprattutto ricordava le mostrine e l’elmetto indossati dai soldati delle Ss: “Ricordo tale particolare perchè assomigliava al numero 44”.

Rimasto senza famiglia, dopo aver soggiornato in un campo allestito dagli anglo-americani, Franco dopo la guerra aveva passato alcuni anni in orfanotrofio per poi essere adottato da una facoltosa famiglia delle Marche, perdendo presto però anche lì prematuramente, la sua nuova mamma. Poi il trasferimento a Rimini che era diventata la sua città d’adozione.

In memoria del sacrificio della mamma per salvarlo, ha scritto la poesia “Mia Madre” che è stata affissa dal Comune di Marzabotto all’inizio del sentiero di Ca’ Dorino che porta a Monte Sole. La sua storia è narrata anche nel film di Giorgio Diritti, “L’uomo che verrà” e alla sua vita è dedicato il cd “La vita in un cammino” prodotto dall’Associazione vittime civili di guerra, girato in occasione della sesta giornata mondiale dei giovani della pace nel 2018

In memoria di Franco verrà celebrata una messa lunedì 19 aprile 2021 alle ore 10.30 presso la chiesa del Villaggio Primo Maggio (Rimini)





Go to Source

Tweet Share Pinterest