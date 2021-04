“Addio Super Mario” . Nintendo sospende un gioco dell’idraulico e il web celebra il suo funerale

Pubblicità

Pubblicità

MILANO – “Super Mario addio”. La Nintendo ha staccato la spina. E il web, costernato, annuncia la scomparsa dell’idraulico più famoso del pianeta. Il giallo (spoiler, Super Mario è vivo e lotta ancora assieme a noi) risale a mercoledì scorso. Quando la società giapponese ha sospeso le vendite di Super Mario 3D All Stars e di Super Mario Bros. Game & Watch, le due nuove versioni delle avventure del personaggio lanciate a novembre in occasione del suo 35esimo compleanno. Lo stop era previsto, visto che Nintendo aveva annunciato urbi et orbi che i due prodotti celebrativi sarebbero stati tolti dal mercato il 31 marzo.

Mai morte, insomma, era stata più annunciata. Unico problema: nella testa dei fan un gioco digitale è per sempre e i suoi protagonisti sono immortali. Non hanno età, non invecchiano e – soprattutto – non possono morire. E così milioni di bambini diventati adulti con Super Mario, spiazzati dall’eutanasia del videogame, hanno deciso – un po’ per scherzo e un po’ con il magone – di celebrare online le commosse esequie digitali del loro paladino.

Poco importa se le vendite delle altre versioni delle sue avventure siano disponibili per l’acquisto ovunque. La fine dell’edizione limitata vale un lutto. Su Twitter sono comparse immagini molto realistiche della sepoltura di Super Mario e video di poliziotti che lo portavano controvoglia all’uscita del videogame. Tra facebook, Instagram, Whatsapp & C. sono spuntati migliaia di commossi Rip come fosse scomparso un parente stretto. “Game Over” dicevano in molti, Super Mario is dead, long live Super Mario.

La Cnn, di fronte alla valanga di condivisioni social, ha trattato la notizia esattamente come si fa con la scomparsa di un personaggio pubblico. La verità è che in questa marea di lacrime e dolori ironici, gli unici a ridere e sfregarsi le mani sono stati gli uomini del marketing della Nintendo. L’annuncio di una morte che non c’è stata allunga la vita. E di sicuro il colosso nipponico non ha alcuna intenzione di far fuori Super Mario che circola sereno nei pc e sugli schermi degli smartphone di tutto il mondo. Senza mascherina, visto che nel mondo dei videogiochi il Covid non c’è ancora. Nessuno del resto ha mai ucciso la sua gallina dalle uova d’oro. E l’idraulico italiano si è comprato l’immortalità vendendo in carriera 397 milioni di copie di giochi con incassi per 20 miliardi. L’unico che è rimasto male alla notizia che la morte di Super Mario era un fake è stato (forse) il fratello Luigi, che per un paio di giorni – illuso dagli epitaffi dei social – aveva sognato di prenderne il posto. Dovrà mettersi il cuore in pace: l’annuncio della morte di Super Mario era ampiamente prematuro.





Go to Source

Tweet Share Pinterest