Aerei, meno passeggeri e più merci: così il cargo torna ai livelli pre-Covid

ROMA – Bene le merci, malissimo i passeggeri. Il 2021 si apre in questo modo, all’insegna di una forte ripresa del commercio tra i cieli ma anche con l’ennesimo drammatico crollo dei viaggi e dei posti disponibili. Secondo la Iata, associazione che rappresenta quasi il 90 per cento delle compagnie aeree, il merito del primo segnale di ripresa (nel cargo) è dovuto all’esplosione del commercio elettronico, spinto dai lockdown nel mondo e dalla chiusura forzata delle attività commerciali.

Colpa delle varianti, invece, la caduta verticale dei passeggeri che a gennaio sono crollati del 72% rispetto allo stesso mese del 2019. Una debacle senza precedenti che riporta indietro il trasporto aereo ai primi anni Novanta. Infatti, durante il mese scorso, la domanda calcolata in ricavi per passeggero/chilometro (o Rpk) è scesa del 72%. Un livello anche peggiore rispetto al dicembre scorso quando la diminuzione ha toccato il 69,7% anno su anno. Complessivamente la domanda per i voli domestici è calata del 47,4% se confrontata con i livelli pre-pandemia. Il numero di passeggeri “secco” è invece diminuito del 85,6% a gennaio rispetto al gennaio 2019. Il che vuol dire meno biglietti venduti anche a confronto di quanto registrato nel dicembre scorso (-85,3%).

(reuters)

Oltre ogni aspettativa, invece, il risultato messo a segno dal cargo: la domanda globale misurata in tonnellate per chilometro, mostra per la prima volta il segno più da oltre un anno: +1,1% nel gennaio scorso sul gennaio 2019 e +3% rispetto al mese di dicembre 2020. In tutto il mondo il confronto ha il segno più, con una particolare ripresa rapida in Nord America e Africa. Il risultato è anche dovuto al cambio di passo di alcune compagnie aeree che hanno “sacrificato” gli aerei passeggeri convertendoli o adattandoli come velivoli destinati alle merci. In sostanza, c’è chi ha tolto i sedili a bordo e chi ha trovato alternative (legali) per ospitare nella fusoliera pacchi e corrispondenza cambiando poco della struttura interna.

Ci sono, inoltre, dei segnali da non sottovalutare a livello macroeconomico: l’indice Purchasing Managers’ Index (PMI), un indicatore affidabile sullo stato dell’economia mondiale, affidato a aziende selezionate, è “ripartito” toccando quota 53,5 a gennaio. Un buon segnale visto che risultati superiori a quota 50 sono generalmente interpretati come positivi per l’economia. Ma il cargo da solo non può salvare le compagnie aeree da possibili sofferenze nei mesi a venire. Lo spiega chiaramente il numero della Iata Alexandre de Juniac: “Il 2021 parte bene per le merci ma peggio di come è terminato il 2020 per il settore passeggeri. Le varianti del Covid, nonostante le prime vaccinazioni, creano nuovi punti interrogativi al settore e rallentano la ripresa e i viaggi nei mesi a venire. Basti pensare che le prenotazioni di voli per febbraio, nell’emisfero Nord del mondo, sono inferiori del 78% rispetto al febbraio 2019”.