Aereo passeggeri perde motore in fiamme: i pezzi cadono in un giardino  

Le impressionanti immagini del volo United Airlines 328 diretto a Honolulu che ha subito un guasto a un motore poco dopo la partenza dall’aeroporto internazionale di Denver. Nel video si vede il motore del Boeing 777-200 in fiamme ripreso da un passeggero da un finestrino dell’aereo.

Il motore è quindi esploso spargendo detriti ma il velivolo è riuscito a tornare in aeroporto senza causare danni, come ha detto la Federal Aviation Administration.

United ha fatto sapere che sul volo, sul quale si trovavano 231 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio, non ci sono stati feriti, né ci sono state segnalazioni immediate di feriti a terra.

Nelle immagini pubblicate sui social e dal dipartimento di polizia si vedono grandi pezzi di detriti, tra cui un involucro del motore dell’aereo, sparsi fuori da una casa e su un campo in erba. Una scena che – come in molti hanno commentato sui social – ricorda molto il film statunitense del 2001 Donnie Darko, in cui il motore di un aereo precipitava sulla camera da letto del giovane protagonista interpretato da Jake Gyllenhaal.





