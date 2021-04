Afghanistan, Biden pronto ad annunciare il ritiro delle truppe Usa entro l’11 settembre

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, annuncerà domani che tutte le truppe Usa saranno ritirate dall’Afghanistan entro l’11 settembre del 2021, ovvero entro il ventesimo anniversario dell’attacco di al Qaeda alle Torri Gemelle. Lo scrive il quotidiano Washington Post, menzionando fonti ben informate sui piani militari.

In base a quanto stabilito dalla Casa Bianca, gli Stati Uniti manterranno migliaia di uomini in Afghanistan oltre la scadenza del primo maggio fissata dall’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump a seguito di un negoziato con i talebani. Questi ultimi hanno minacciato nuovi attacchi contro i militari Usa e Nato nel caso in cui le truppe straniere non dovessero lasciare il Paese entro la data prefissata. Non è chiaro se la nuova scadenza stabilita da Biden indurrà i talebani a cambiare i propri piani. Ufficialmente in Afghanistan vi sono al momento 2.500 militari statunitensi e circa 7 mila militari stranieri, la maggior parte dei quali inquadrati nella coalizione Nato.

Le ragioni del blitz a sorpresa in Afghanistan del capo del Pentagono dal nostro corrispondente Federico Rampini 21 Marzo 2021

Proprio l’Afghanistan sarà al centro dei colloqui della riunione straordinaria di domani a Bruxelles alla quale parteciperanno il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio e il segretario di Stato americano Antony Blinken.

Afghanistan, l’intelligence Usa avverte: se si parte, vincono i talebani di Giampaolo Cadalanu 29 Marzo 2021

E in queste ore, a mediare la pace tra il governo di Kabul e i talebani, è arrivato l’annuncio della Turchia: Istanbul ospiterà, dal 24 aprile al 4 maggio, una conferenza internazionale di pace. “L’obiettivo prioritario dell’iniziativa è accelerare ed essere complementari con i negoziati inter-afghani in corso a Doha nel raggiungimento di un accordo politico giusto e duraturo”, ha spiegato in una nota il ministero degli Esteri turco. L’appuntamento sarà organizzato dalla Turchia insieme al Qatar, sotto l’egida delle Nazioni Unite.