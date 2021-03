Agnelli e un silenzio che fa rumore. Juve, quale futuro per Pirlo?

Pubblicità

TORINO – Per la prima volta, la Juve è uscita dalla Champions e Agnelli non s’è visto. Nel 2018 si presentò dopo la baraonda del Bernabeu, chiese in qualche modo la testa del designatore Collina ma fu in ogni caso tra i più civili nel commentare quella rocambolesca eliminazione. Nel 2019, con la Juve appena brutalizzata dall’Ajax, spese parole di elogio per una squadra che stava comunque dominando il campionato benché già stesse maturando l’esonero di Allegri: quella sera lo confermò a denti stretti ma si vedeva che stava solo prendendo tempo, perché già convinto che il ciclo di Max fosse finito. Nel 2020 commentò con toni durissimi l’inaccettabile eliminazione agli ottavi con il Lione, ribadì platealmente la fiducia allo staff dirigenziale e fulminò Sarri, esonerato il giorno dopo nonostante lo scudetto appena vinto. Il 9 marzo 2021, nella notte di Champions più umiliante dopo quell’eliminazione nella neve di Istanbul col Galatasaray (ma era una Juve che non aveva niente a che vedere con questa, in quanto a ricchezza della rosa), il presidente non s’è fatto invece vedere, non ha messo becco, non ha aperto bocca. L’unica manifestazione pubblica di un dirigente juventino è stato il calcio rabbioso e maleducato di Nedved a un pannello della Uefa su cui c’era scritto “respect”, rispetto. Poi, solo silenzio.

Il fallimento di Ronaldo, con la Juve un matrimonio che non ha funzionato di Maurizio Crosetti 10 Marzo 2021

Da Pirlo nessuna autocritica

Silenzio di Agnelli e silenzio di tutta la vecchia guardia, ad eccezione di Cuadrado: oltre al colombiano la faccia ce l’hanno messa i giovani Chiesa e De Ligt, ma nemmeno da Pirlo è arrivato uno straccio di autocritica. Neanche un accenno. Per lui, il disastroso fallimento europeo ha un un’unica spiegazione: “Abbiamo commesso quattro errori in due partite: se li fai in Champions, ci sta di uscire”. Gli sbagli, dunque, secondo all’allenatore sono tutti a carico dei giocatori, quattro episodi sfuggiti al suo controllo e al copione che aveva meticolosamente preparato assieme al suo staff, dal retropassaggio di Bentancur alla barriera malfatta di Ronaldo. Di suo Pirlo non ci ha invece messo nulla, rimanendo convinto che “la partita l’avevamo preparata bene e s’era anche incanalata nella maniera giusta”. Non è dato sapere se Agnelli condivida questa analisi, se pure lui è convinto che la colpa di questo disastro (e anche degli otto punti in meno in campionato rispetto a Sarri, probabilmente) sia tutta dei giocatori che sbagliano o se anche Pirlo abbia qualche torto di cui farsi carico.

Juventus, Pirlo: "Ronaldo sottotono? Capita anche ai campioni di non fare gol"

L’autoconferma dell’allenatore

L’allenatore però si è confermato. A lui Agnelli ha parlato, a partita appena finita e delusione ancora calda: “Non mi ha rassicurato perché non ce n’era bisogno, ero già tranquillo prima della gara. Il progetto è iniziato e si va avanti con quello. I giocatori arrivati quest’estate hanno dimostrato di essere da Juventus e di poter giocare partite di questo livello. Da qui ripartiamo. L’obiettivo è di riuscire a portare un giorno a casa questa benedetta coppa”.

Juventus, gli sprechi di una creatura imperfetta di Maurizio Crosetti 09 Marzo 2021

Agnelli e una scelta tutta sua

È quindi Pirlo a riportare il pensiero di Agnelli, evidentemente convinto di continuare con l’allenatore sul quale ha puntato nell’agosto scorso nonostante le perplessità di Paratici, il quale ha supportato questa scelta per spirito di servizio (e poi l’ha sostenuta con i fatti, le parole e gli atteggiamenti nella quotidianità), pur senza condividerla fino in fondo o, per meglio dire, avendo bene in testa tutte le problematiche che un azzardo del genere avrebbe comportato. Ma Paratici aveva finito per avere rapporti pessimi sia con Allegri sia con Sarri, e dunque sulla questione allenatore ha dovuto fare un passo indietro. La responsabilità di Pirlo è tutta di Agnelli, legato all’allenatore da amicizia stretta e da sempre affascinato dai suoi modi, in campo e fuori. È rimasto anche stregato dallo staff che Pirlo ha voluto attorno a sé, anche se neppure in quel senso tutto fila liscio: la figura di Tudor, per esempio, ha ormai un’importanza sempre più sfumata nonostante sia il vice-allenatore in carica nonché l’unico elemento con un minimo d’esperienza dell’intera struttura tecnica, difatti in panchina lo si vede ormai di rado dare qualche indicazione, al contrario di quanto facesse nelle prime giornate. La catena informativa parte dal tattico Gagliardi, che sta in tribuna a ricevere i dati dai software, passa attraverso Baronio e arriva infine a Pirlo.

Champions, Juventus-Porto 3-2: bianconeri fuori agli ottavi, non basta la vittoria ai supplementari di Jacopo Manfredi 09 Marzo 2021

Quarto posto obiettivo minimo

Ora per la Juve è essenziale qualificarsi per la prossima Champions, se non altro per una mera questione economica. Pirlo ha questo obiettivo da raggiungere oltre alla finale di Coppa Italia con l’Atalanta anche se nessuno mai, da Agnelli in giù, ha definito quella in corso un’annata di transizione. Al contrario: la conquista del decimo scudetto era un’impellenza. Invece con la primavera alle porte (ricordate il vecchio adagio? una stagione è positiva se in primavera sei ancora in corsa per ogni obiettivo), la Juve ha salutato la Champions, nonostante un sorteggio favorevole e un avversario modesto e ridotto in dieci per più di un’ora, e in campionato è lontanissima dall’Inter, anche se Pirlo dice che “adesso proveremo a vincere tutte le partite che ci restano, poi vedremo”. L’unico appiglio è il futuro, incardinato sugli ultimi arrivi che, a giudizio dell’allenatore, hanno già dimostrato di poter garantire alla Juve un nuovo ciclo di successi benché il solo Chiesa abbia già assunto un ruolo veramente centrale, diventando di fatto il trascinatore della squadra in soli sei mesi in bianconero. Kulusveski ha soltanto dato un accenno delle sue possibilità e poi si è perso, McKennie e Arthur si sono rivelati all’altezza della situazione per lo meno come uomini di complemento, mentre Morata è sempre in bilico sulla sua irrisolutezza. Per essere un campagna acquisti da 200 milioni, non è poi tutto questo grasso che cola. Ma i tifosi aspettano che Agnelli si esprima: è la sua opinione quella che conta, ammesso che questo silenzio già non dica qualcosa.





