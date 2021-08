Al Chelsea la Supercoppa Europea, Villarreal battuto 7-6 ai rigori

Pubblicità

Pubblicità

Fine del tabù. Dopo 23 anni e 3 finali perse, il Chelsea torna a vincere la Supercoppa Europea. Sono serviti 14 rigori per piegare il Villarreal di Emery, che nonostante 4 vittorie in Europa League continua a mancare l’appuntamento con la Supercoppa. L’eroe è il portiere spagnolo Kepa, subentrato apposta per i rigori: due parate, tra cui quella decisiva sull’ex difensore del Napoli Raul Albiol, che consegna il trofeo alla squadra di Tuchel, già campione d’Europa a maggio.

Inter, Lukaku addio: via per 130 milioni, Zapata è il sostituto di Giulio Cardone e Matteo Pinci 04 Agosto 2021

Chelsea senza 5 titolari (fuori anche Jorginho), Villarreal invece con Gerard Moreno al centro dell’attacco. Prima del via, i giocatori del Chelsea si sono inginocchiati per sostenere il movimento Black lives matters, mentre quelli del Villarreal sono rimasti in piedi. Più motivati anche in campo, i Blues: un bel tiro da fuori di Kanté, fuori di poco, è il prologo al vantaggio firmato dal marocchino Hakim Ziyech dopo 27 minuti: Werner si libera a sinistra e centra per l’ex Ajax che da centro area non può sbagliare. Il Chelsea sembra padrone, ma Alberto Moreno poco prima dell’intervallo lo lascia col fiato sospeso: l’esterno del Villarreal riceve un cross e al volo sul secondo palo calcia centrando la parte inferiore della traversa. La palla rimbalza in campo e fugge via, trascinando con sé gli ultimi istanti del primo tempo. L’ultimo brivido, l’infortunio di Ziyech, che resta a terra dopo uno scontro e deve lasciare il campo a Pulisic.

Supercoppa Europea, Chelsea-Villarreal su Prime Video: è il debutto in Italia 11 Agosto 2021

La ripresa ha un’altra marca: Villarreal più sicuro di sé e a lungo dominante. Il Chelsea prova a rimediare inserendol’azzurro Jorginho – con vistosa capigliatura platino – dopo 20 minuti della ripresa al posto di Kanté, ancora una volta tra i migliori. Ma se a costruire ha una certa propensione, difendere non è esattamente la cosa che viene meglio al Chelsea. E dopo aver preso possesso della metà campo avversaria il Villarreal pareggia: Moreno recupera al limite dell’area, serve Boulaye Dia che gliela restituisce di tacco e Moreno può controllare e battere il portiere Mendy per l’1-1.

Inter, Dzeko e Zapata per dimenticare Lukaku. Juve, giorni decisivi per Locatelli di Giulio Cardone , Enrico De Lellis 08 Agosto 2021

Poi, poco altro, fino ai supplementari. Quando il Chelsea ha due buone occasioni. La prima capita sul piede destro di Pulisic, che sfrutta una bella sponda in area di Mount e dopo il controllo calcia di poco fuori con l’esterno destro. Poi, nel secondo tempo supplementare, è lo stesso Mount a spaventare il portiere degli spagnoli Asenjo, bravo però a respingere. Poi, più nulla, solo il cambio del portiere del Chelsea, con Tuchel che per i rigori manda in campo lo spagnolo Kepa. La mossa decisiva, visto che il portiere basco para il rigore di Mandi, che pareggia il conto dopo l’errore di Havertz, e poi al 14° tiro neutralizza anche Albiol. Per Tuchel, due trofei europei in pochi mesi. E con Lukaku già a Londra, è davvero solo l’inizio.





Go to Source

Tweet Share Pinterest