Al via la scuola politica per chi non ha potere. Tra i prof Fabrizio Barca e Elly Schlein

Un corso di cinque giornate riservato a 150 giovani sotto i trenta anni. Tema: come si crea una mobilitazione politica, dal basso, integrando il lavoro sul territorio a quello sui social. Tra gli insegnanti: Fabrizio Barca, Elly Schlein, ospiti stranieri di Momentum (riuscirono a cambiare il Labour con Jeremy Corbyn) e di Barcellona en Comù; e come organizzatori, movimenti ambientalisti come Extiction Rebellion e i Green Italia, le sardine e Action Aid, associazioni come Ti Candido e Up, Progressive Acts, Rena, Lo Stato dei Luoghi, Movimenta, Prime minister, Enzimi. Obiettivo finale, organizzare i “senza potere”. Più nello specifico la ‘Scuola di mobilitazione politicà tenta di preparare il terreno “per fare in modo che le grandi questioni del nostro tempo, come le diseguaglianze crescenti e il cambiamento climatico, siano presenti nel dibattito sul futuro delle città italiane, con particolare attenzione a quelle che andranno al voto nel 2021”, è scritto nella presentazione dell’iniziativa.

Verso il governo Draghi, Elly Schlein: “Le nostre scelte sono incompatibili con quelle dei sovranisti” di Concetto Vecchio 05 Febbraio 2021

Per ora si sono già iscritti in 280. “La capacità di organizzazione sociale è debole – spiega Davide Agazzi, che lavora al progetto – e questo rende deboli anche i partiti. Ma pensiamo a questi incontri sia per chi lavora nelle associazioni di base sia per chi pensa più sul piano elettorale”. Si studierà come sono cambiate le mobilitazioni nel corso dei decenni, come gestire una campagna comunicativa durante la pandemia, e poi focus su giustizia sociale, ambiente, non violenza e femminismo. Mattia Santori affronterà il tema “Dalle piazze alle tv: trucchi e trappole di una mobilitazione”.

Come organizzare vertenze?

Mobilitazioni collettive?

Femminilizzazione della politica?

Trucchi&Trappole?

La politica appresa dalle esperienze del mondo

Una scuola per 150 sotto i 30 … iscrivetevi !

Con Ti Candido anche il @DD_Forum https://t.co/y9sqxonPR2 — Fabrizio Barca (@fabriziobarca) February 2, 2021

Prima lezione il 22 febbraio, c’è tempo fino al 12 febbraio per iscriversi, nella speranza di “formare una generazione di attivisti con la voglia di combattere le diseguaglianze e immaginare una politica in grado di rendere migliori le loro città”. Che poi è stato il senso e il ruolo dei partiti di sinistra sin dalla fine dell’800, ma è cambiato un mondo e – sarà il ragionamento di fondo – serve restare al passo cambiando tecniche e strategie, non però i valori di mondo.