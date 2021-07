Alessandro Bergonzoni, lettera a Zaki: “Spero che tu sia stanco vivo”

Pubblicità

BOLOGNA “Patrick nostro che sei d’Egitto, sappiamo che dopo quasi due anni non ce la fai piu, ma spero che tu sia stanco vivo, e voglio farti sentire la gioia di questa piazza che tu lo sia. Non è poco saperti ancora al mondo dopo quello che è capitato al tuo fratello gemello Giulio Regeni. E’ andato all’altro mondo perché voleva un altro mondo. Si può voler cambiare questo mondo senza andare all’altro mondo? Si può volere un’altra vita in questa vita? Si può e si riesce con Amnesty, il Comune, decine di associazioni, Mediterranea. Siamo stanchi di aspettare che qualcosa si muova, che qualcuno faccia quel che deve fare. La diplomazia non è più così viva come deve essere”.

In un’edizione di Repubblica delle Idee che punta “diritto al futuro” non poteva mancare un momento dedicato a Patrick George Zaki, il cui diritti sono negati e che non vede futuro da quando è rinchiuso dentro una cella in Egitto, accusato di sovversione e terrorismo. L’attore Alessandro Bergonzoni è sempre stato in prima fila nelle manifestazioni che Bologna ha dedicato allo studente egiziano dell’Alma Mater arrestato nel suo Paese nel febbraio 2020 e per il quale il Parlamento italiano ha votato la mozione per attribuirgli la cittadinanza italiana.

“Ragazzi, lingua in spalla e gambe al vento”

Bergonzoni attacca il governo che per accordi economici tentenna sul caso Zaki. Ma l’Egitto non è un caso unico: Bergonzoni cita tutti i luoghi della Terra in cui attivisti, giornalisti, donne, uomini sono rinchiusi “per il loro bisogno di verità. Mi piace pensare che loro portano il cavallo di gioia dentro tutte le città del mondo. Tutti i ragazzi della vostra generazione devono avere il diritto di fare ciò che vogliono in tutti gli angoli del mondo. Viaggiate, ingranditevi, espandete, scaturite, tarscendete, marciate, pretendete, ululate alle lune piene: siete opere d’arte, patrimonio dell’umanità, stupitevi di sostanza, non di apparenza. Continuate a nascere dal ridere. Niente paura, lingua in spalla e gambe al vento: la vostra lingua universale è l’esperanza. Voi siete la soluzione, non il problema. Rivoluzion, rivelazion, evoluzion”, grida ai centinaia di presenti in piazza Maggiore.

“Dovete udire, strafare, riflettere e sentimento. Siate grandiosi, ma senza manie di grandezza. Liliana Segre sta facendo di tutto per cercare di fermare la continua strage di umanità. Voi non siete casi rari ed eccezionali, dando per scontato che non ci si può fare nulla. Il tuo caso Patrick cosa c’entra, con gli Esteri, con la Giustizia, con gli Interni? No al ricatto “se silenziate gli sviluppi del caso Regeni noi vi restituiamo Patrick”.

“Dobbiamo entrare nel quantico delle creature: dobbiamo cambiare strato, sapere che nessuno è in pace se qualcuno non lo è, nessuno è veramente libero se qualcuno non lo è. Questa sera voglio regalarti un po’ di cose, Patrick”, dice Bergonzoni dal palco di piazza Maggiore: “Ti voglio donare l’unica terra che abbiamo, speriamo di non restare mai senza. Ti voglio regalare un Occidente da orientare, e un ciglio per le strade da percorrere. Ti voglio regalare un vertice per le tue future vette da toccare. Le scale non sanno di niente se non le saliamo. La tua vita chiede di essere vissuta tutta, risarcita dei due anni amputati”.

“Non ti vogliamo più vedere in quello Stato”

“Ragazzo boomerang, posso chiamarti così, che lanciato poi ritorna?”, Bergonzoni si rivolge a Zaki “Ognuno di noi userà ogni suo potere per raccontarti nelle piazze, nelle scuole, nei musei per risentire la tua voce prima che succeda l’irreparabile. Dobbiamo continuare a percepire il tuo respiro, essere lì a Tora essendo qui, usando una forma di immedesimazione assoluta e piena. Facciamo questo esperimento con un momento di pensiero perché vogliamo sentire il tuo battito che c’è ancora”. La piazza si zittisce pensando a Patrick. “Il battito che avete sentito è il vostro cuore o il suo? E’ la stessa cosa. Vi ringrazio per questa azione comune”.

Ma l’Italia non è immune dal male. “La statua dell’omertà è più alta di quella della libertà”, e cita i pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. “E’ talmente tanto il silenzio che non ce la facciamo più a passare sotto silenzio. Io sento ancora la voce di Cucchi, Uva, sento la lunga lista di sconosciuti che sparisce. L’Italia che fatica ancora a salvare in mare, chissà se ci sarà posto. Sbloccate le ong per favore. Caro Zaki, sei il nostro terzo polmone. Non ti vogliamo più vedere in quello Stato, ma in questo, che deve portarti a casa. Bologna vuole festeggiarti come comunità. Siamo noi che dobbiamo scendere in piazza per non far scendere negli inferi innocenti. Si deve salvare e proteggere. La speranza è l’ultima a morire? Voglio sapere quelli che muoiono mentre lei muore. Mai nessun oblio sia con noi. Grazie Patrick, al completamento dell’iter per la tua cittadinanza manca poco, e tu ci manchi molto”.

