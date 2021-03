Alessia Bonari, dal palco di Sanremo al ritorno in corsia: “Il mio compenso della serata donato per le cure palliative ai malati terminali”

Scesa dal palco dell’Ariston, Alessia Bonari è già tornata a Milano e alla sua vita da infermiera: “Quella di Sanremo è stata una bellissima parentesi, ma la mia quotidianità è un’altra – racconta – Oggi pomeriggio sarò al lavoro in ospedale”. E proprio a una realtà che opera a favore dei malati devolverà il cachet ricevuto per la sua partecipazione al Festival. “Ho accolto come un grande onore l’invito alla serata inaugurale, soprattutto perché mi ha dato la possibilità di lanciare un messaggio importante – sottolinea – Ovviamente ero lì come Alessia Bonari, ma ciò che ho detto coinvolge tutto il personale sanitario, che sta ancora lottando in prima linea contro il Covid. Medici e infermieri sono fondamentali sempre, non solo in epoca di pandemia”.

Da qui la decisione di donare il suo compenso all’associazione La Farfalla di Grosseto, la sua città natale: “Si occupano di cure palliative, ovvero di garantire l’adeguata assistenza psicologica e infermieristica ai malati terminali che altrimenti non potrebbero permettersela – spiega Bonari – Mi è sembrata la scelta più giusta”. Un gesto di solidarietà che le darà un ulteriore motivo per ricordare con orgoglio l’esperienza sanremese: “Partecipare al Festival mi ha dato un’emozione unica. Non nascondo che dietro le quinte, mentre aspettavo che mi chiamassero, ho provato una certa ansia – prosegue – Quello non è l’ambiente in cui sono abituata a muovermi e temevo di fare una figuraccia”.

A Sanremo Alessia Bonari, l’infermiera simbolo dell’emergenza Covid: “Insieme ce la faremo, ma non abbassiamo la guardia” di Lucia Landoni 03 Marzo 2021

La preoccupazione maggiore per lei era legata “alla discesa delle scale. Una volta superato quello scoglio, mi sono sentita meglio – sorride Alessia – Anche perché mi sono trovata di fronte solo l’orchestra e Amadeus, che è stato davvero molto carino e mi ha messa subito a mio agio. L’assenza del pubblico era ovviamente strana, ma in un certo senso mi ha aiutata. Così ho gestito meglio l’ansia da palcoscenico”. Il red carpet della Mostra del cinema di Venezia e il palco dell’Ariston non le hanno però fatto dimenticare quella che è la sua vocazione professionale: “Per ora non penso a una carriera nel mondo dello spettacolo, sto bene dove sono. Sono giovane e ho ancora tanto da imparare nel mondo dell’infermieristica – dichiara – Sono stata molto felice di andare al Festival di Sanremo, ma l’ho fatto anche e soprattutto per senso di responsabilità, per ribadire di fronte a milioni di persone che la battaglia contro il coronavirus non è finita”. Questa è di fatto la miglior risposta a chi sui social l’ha accusata di sfruttare la popolarità derivata dal selfie virale che pubblicò su Instagram l’anno scorso per diventare un’influencer.

Commenti a dire il vero minoritari rispetto ai moltissimi di sostegno e gratitudine – a cominciare dal tweet del ministro della Salute Roberto Speranza – che non hanno scalfito la serenità di Alessia Bonari: “Non leggo nemmeno certi attacchi. Chiunque decida di esporsi viene sempre criticato da persone che non lo conoscono e nella maggior parte dei casi non sanno neppure di cosa stiano parlando – conclude – Il ringraziamento di Speranza mi ha fatto invece molto piacere e l’ho accettato non solo per me, ma anche per i miei colleghi, a nome di tutto il personale sanitario”.