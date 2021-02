Alitalia, il governo vuole discontinuità. Lufthansa più vicina

Pubblicità

Pubblicità

ROMA – Draghi prende in mano la questione Alitalia al grido “discontinuità”. E il dossier si avvia nella direzione richiesta con forza da Bruxelles, che prima di concedere il via libera all’operazione di rilancio con fondi pubblici, chiede atti concreti al nostro Paese: come la cessione di alcuni slot a Linate (dove il 70% delle rotte è in mano ad Alitalia) o la messa all’asta di asset della compagnia.

Il metodo Draghi è chiaro: mettere in fila i problemi affrontando una questione alla volta. La prossima settimana toccherà all’Europa e alle risposte da fornire alla commissaria Margrethe Vestager per convincerla a dare semaforo verde all’operazione di statalizzazione.

Un primo passo che anticipa il secondo step: la compagnia dovrebbe siglare in tempi brevi un accordo con i tedeschi di Lufthansa. Sono loro gli alleati prescelti e la firma di un patto – per adesso – commerciale, sembra ormai cosa fatta.

Difficile negare l’assenso a Luft-Alia, ovvero Italia e Germania unite nello stesso progetto. Questo accordo potrebbe decollare presto, in modo da intercettare i primi timidi segnali di ripartenza del trasporto aereo previsti in estate per poi diventare una solida partnership che porterà Alitalia nelle braccia dell’alleanza aeronautica Star Alliance.

Addio, quindi, a Sky Team e al tandem Air France-Klm e Delta. La discontinuità che Draghi ha deciso di perseguire, passa anche per un cambio di passo rispetto a quanto visto fino ad oggi: ovvero una netta chiusura con le liturgie del passato, con le operazioni di salvataggio in extremis, i prestiti a pioggia, la ricerca ossessiva del consenso su operazioni complesse e probabilmente dolorose come quella che tocca Alitalia.

Un consenso che inevitabilmente passa per una trattativa durissima coi sindacati che già ieri – forse annusando il pericolo – chiedevano di evitare lo spezzatino delle attività e di confermare la destinazione del tesoretto da 3 miliardi di euro che serviranno a far partire la compagnia. La stessa struttura societaria della futura linea aerea in un primo tempo affidata a Ita, società del Mef costituita per aggirare i veti dell’Ue, potrebbe mutare pelle.

La parte “volo” verrà salvata e avviata verso la partnership con i tedeschi mentre manutenzione e handling, prima di essere cedute con una gara, subiranno qualche aggiustamento nei numeri dei dipendenti, alcuni dei quali saranno assorbiti dal settore “aviation”.

Come, ad esempio, le figure professionali di assistenza a terra dei passeggeri. In ogni caso bagagli e manutenzione, prima verranno affittati alla Nuova Alitalia e, solo in un secondo tempo, verrà bandita una gara per la loro cessione.

Questo percorso porta inevitabilmente ad una compagnia di bandiera di media o piccola taglia che qualcuno definisce come “regionale”, dotata di una flotta che avrà circa 50 o 60 aerei.

Quattro volte meno dei 239 velivoli che nel 2009 erano il frutto della fusione tra Alitalia e Air One. La linea aerea resterà inizialmente di proprietà pubblica e cioè del Mef ma secondo alcuni rumors non è ben chiaro se sarà Ita a gestire questo passaggio.

Di certo la Nuova Alitalia avrà meno aerei, circa un decimo di Lufthansa, e sarà più piccola delle future alleate Austrian o Swiss, le due sussidiarie del colosso tedesco. Allo stesso modo i dipendenti necessari per farla girare saranno meno della metà di oggi: al massimo 5 mila.





Go to Source

Tweet Share Pinterest