Alitalia, la beffa delle buste paga: stipendi da pochi euro, ci sono anche retribuzioni in negativo

ROMA – Stipendi da 9 euro per un tecnico manutentore specializzato con diversi anni di servizio, da 43 euro per un assistente di volo o da 136 per un comandante senior: questa è la retribuzione dei dipendenti di Alitalia a febbraio e marzo. E c’è anche chi ha buste paga in negativo perché le ore lavorate e retribuite sono così ridotte che lo stipendio netto pagato dall’azienda non riesce a superare le trattenute: le tasse Irpef da pagare sul reddito dell’anno precedente, tanto per citare una voce fra le trattenute in buste paga, sono spesso superiori all’importo percepito.

E non è tutto. Quel che è peggio è che nessuno è in grado di dire cosa succederà a fine aprile: se, quando e come verranno pagati gli stipendi, visto che già da febbraio sono versati a tranche separate e a distanza di molti giorni l’una dall’altra. Si naviga a vista, insomma: manca un piano aziendale, mancano i soldi, manca tutto.

È una umiliazione per il personale di Alitalia, che attraverso Repubblica acconsente a pubblicare le proprie buste paga come forma di protesta digitale, quasi una sorta di lenzuolata on line per manifestare contro dirigenti e governo che hanno portato la compagnia a una situazione aziendale da tempo divenuta insostenibile: la protesta di oggi al Mise è solo la punta di una rabbia e una frustrazione che cova da tempo tra i dipendenti perché una volta Alitalia era considerata, pur con tutte le polemiche degli anni passati, un orgoglio del made in Italy e una compagnia di bandiera con tecnici, assistenti e piloti tra i più formati e preparati del settore. E che adesso invece non hanno un futuro e vanno avanti fino alla fine del mese con i sussidi dello stato, ovvero la cassa integrazione: che però da febbraio non è più anticipata dall’azienda che ormai di soldi di cassa non ne ha più, ma pagata dall’Inps.

Ma anche qui ci sono ritardi e le indennità sono ferme a dicembre: i massimali prevedono che un assistente di volo riceva nella migliore della ipotesi un assegno di 800 euro e un comandante senior 1.100, mentre i tecnici, ingegneri manutentori e il personale di terra sopravvive con assegni di 400, 500 o 600 euro. E nulla di più: dall’azienda percepiscono buste paga da pochissimi euro. E, anzi, almeno 400 fra tecnici e personale di terra ricevono addirittura buste paga in negativo: le trattenute e le tasse sul reddito dello scorso anno non si fermano, mentre non ricevono stipendio, visto che sono a cassa integrazione a zero ore, a casa tutto il mese perché tra crisi Covid e crisi aziendale, di lavoro non ce n’è.

“E’ paradossale quanto stanno subendo i lavoratori di Alitalia – accusa Stefania Fabbri segretario regionale del sindacato Fit Cisl – oltre all’incertezza del futuro, molti dipendenti questo mese hanno ricevuto buste paga di importo pari a zero i più fortunati, mentre alcuni invece hanno ricevuto buste paga in negativo: questo perchè l’Inps non ha ancora pagato le indennità della cassa integrazione e l’azienda non ha più soldi in cassa per anticipare, mentre lo stato prontamente incassa le tasse dovute”.





