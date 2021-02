Alitalia, ore decisive: oggi il commissario incontra i sindacati

Pubblicità

ROMA – Il tempo stringe e il primo appuntamento per verificare la tenuta di Alitalia è fissato per oggi pomeriggio. Il commissario straordinario Giuseppe Leogrande incontrerà tra poche ore tutti i sindacati e le associazioni professionali per comunicare i prossimi passi necessari per salvare la compagnia. Il primo passaggio sarà quello degli stipendi: il 27 è a rischio se non arriveranno a breve i soldi con l’atteso ok dell’Unione Europea all’ultima tranche dei ristori Covid.

Ma non c’è solo il presente nei pensieri degli 11.500 dipendenti della compagnia. Sul tavolo c’è soprattutto il futuro del vettore romano e il tema della cessione degli asset attraverso un bando che il commissario starebbe mettendo a punto. Un tema che diventa oggi centrale. Le ipotesi sono diverse e al primo posto resta il conferimento delle attività di volo al ministero dell’Economia e poi ad un soggetto terzo con il possibile ingresso della Nuova Alitalia nell’alleanza Star Alliance guidata da Lufthansa.

Resta sempre in piedi l’ipotesi di una vendita a Ita, la newco creata ad hoc per trasferire asset e personale in una “nuova scatola” per poi rilanciare il marchio Alitalia. E non è da scartare ancora l’ipotesi di una gara con la cessione di alcuni asset. Insomma, le strade sono diverse ma l’esecutivo starebbe anche cercando di ottemperare alle richieste di Bruxelles che vuole vera discontinuità sulla vendita. Allo stesso tempo i ministri competenti sul tema si ripromettono, in questa fase delicata per il Paese, di non spremere le casse dello Stato facendo scorrere nuovi fiumi di denaro pubblico a favore della nuova compagnia di bandiera.

Sono infatti ancora in ballo 3 miliardi di euro stanziati dal governo Conte per rilanciare la società e dotare il Paese di una linea aerea dalle solide basi. Ma la pandemia e il crollo dei passeggeri hanno cambiato i piani e il governo potrebbe avere idee differenti dalle misure pensate da Conte: 3 miliardi sono un bel gruzzolo con il quale coprire anche altre voci del rilancio.

Proprio per fare il punto della complessa situazione il commissario Leogrande avrebbe anche incontrato il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti per un faccia a faccia delicato, durato circa due ore. Un vertice nel corso del quale sono emerse tutte le difficoltà del dossier oggi all’attenzione del nuovo governo guidato da Mario Draghi.





