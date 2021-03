Alla visita di controllo post-Covid il questionario con le domande “solo per donne”: dal governo della casa alla preparazione del pranzo

Pubblicità

Un’iniziativa sicuramente lodevole: richiamare i lombardi che nei mesi scorsi si sono ammalati di coronavirus per una visita di controllo e per capire come, a distanza di qualche tempo, il virus abbia ancora effetti psico-fisici sui contagiati. Ma la visita ha portato con sé una scoperta che va sotto il titolo “Qui Medioevo”: un questionario per valutare le capacità del paziente e distingue le domande in base al sesso. Ovvero: tutte quelle che riguardano la cura della casa, dalla preparazione del pranzo al lavaggio della biancheria, riportano la precisazione “solo per le donne”.

Il caso è stato sollevato da Luca Paladini, portavoce dell’associazione I Sentinelli di Milano. Che nei mesi scorsi, appunto, si è ammalato di coronavirus come tutta la sua famiglia (e purtroppo sua madre, che aveva anche altre patologie, è morta poco tempo fa). Paladini ha ricevuto una telefonata da Regione Lombardia destinata in realtà a suo padre, in cui gli veniva proposto di andare in ospedale a Bollate per una visita di controllo post-Covid. “Quando ho spiegato che anche io ero stato contagiato, mi hanno detto che potevo fare la visita anche io”. E quindi Paladini è andato in ospedale a Bollate con il padre. E lì, mentre aspettavano il turno per la visita, è stato consegnato loro un questionario da compilare. Una serie di domande a risposta chiusa del genere: “Capacità di usare il telefono” (usa il telefono in modo normale, risponde ma non è in grado di chiamare”, “Mezzi di trasporto” (Viaggia da solo con la propria auto, si sposta solo con assistenza di altri), “Assunzione di farmaci” e via così. In mezzo, tre domande, su tutte un asterisco in cima e la scritta: “Solo per donne”. Le categorie: “Preparazione del cibo” (organizza, prepara e serve i pasti in modo adeguato, ha bisogno di avere cibi preparati e serviti, eccetera), “Governo della casa” (mantiene autonomamente o con assistenza occasionale il governo della casa, non partecipa a a alcuna operazione, eccetera) e infine “Biancheria” (fa il bucato personalmente, non è in grado di farlo).

“Sono rimasto allibito davanti a quelle domande, l’ho fatto presente sia a un’infermiera che al medico e l’ho anche scritto nella valutazione finale che mi hanno chiesto, ma nessuno ha saputo darmi spiegazioni”, dice Paladini. Quel questionario, da quello che si capisce, è quello della scala Iadl (Instrumental activities daily living), uno strumento ideato in America nel 1969 utilizzato soprattutto per i pazienti anziani, per valutare lo stato di decadimento psicofisico e, appunto, prende in considerazione parametri per capire il grado di autonomia: “Ma il questionario, oltre a essere stato dato anche a me che non sono un paziente geriatrico, resta discriminatorio – commenta Paladini -: se anche fosse un vecchio questionario non è pensabile che in un ospedale lombardo, nel 2021, venga proosto ancora così, con specifiche che parlano di donne che si occupano della casa e uomini che usano l’auto e lavorano”.

A sera dall’Asst Rodhense, da cui dipende l’ospedale di Bollate, spiega: “E’ stato un errore nella traduzione del questionario che originariamente era in inglese, un errore che riguarda soltanto pochi fogli: dopo la segnalazione sono stati immediatamente ritirati, non c’era alcun intento discriminatorio”.





