Amadeus: condurrÃ  il terzo Festival di Sanremo. ” E’ incredibile, non vedo l’ora”

Alla fine Amadeus ha detto sì, farà il suo terzo festival di Sanremo, la 72ma edizione si svolgerà dal primo al 5 febbraio. Non c’erano molti dubbi, il direttore di Rai 1 Stefano Coletta aveva fatto capire che il conduttore ci stava pensando. Ma non si erano ancora insediati i nuovi vertici Rai, non erano stati sciolti gli ultimi nodi. Adesso l’annuncio è ufficiale: “L’amministratore delegato Carlo Fuortes e Coletta hanno deciso di affidare la conduzione a Amadeus” si legge nella nota di Viale Mazzini.

“E’ incredibile, non vedo l’ora” dichiara Amadeus al Tg1. “Il percorso musicale intrapreso due anni fa da Amadeus” dichiara il direttore di Rai 1 “ha segnato un cambiamento culturale importante nella storia del Festival che ha portato i Maneskin, vincitori dell’ultima edizione, a aggiudicarsi anche l’Eurovision Song Contest, importante ricooscimento internazionale per la canzone italiana. E’ in questa direzione di innovazione, uno degli obiettivi del servizio pubblico, che la Rai intende proseguire per valorizzare in modo sempre maggiore il talento musicale attraverso l’evento televisivo più popolare del Paese”.





