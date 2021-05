Amara, attacco al pm Storari: “La sua una ingenuità cosmica…”

Pubblicità

Ci sono delle registrazioni che proverebbero alcuni dei fatti raccontati da Piero Amara, l’avvocato siciliano al centro dell’inchiesta della procura di Perugia su una presunta loggia segreta, la loggia Ungheria, che avrebbe governato un pezzo d’Italia. E’ questa la circostanza principale raccontata ieri dallo stesso avvocato in un’intervista a Piazzapulita, su La 7. Una lunga conversazione nella quale Amara ha fatto Amara: ha raccontato cioè poche cose e confuse, mischiando fatti già noti (come per esempio il suo interessamento con Luca Lotti per la promozione a procuratore di Taranto di Carlo Maria Capristo) con allusioni, messaggi cifrati, ammiccamenti.

In un certo senso Amara ha anche ridimensionato alcune delle sue dichiarazioni: sulla loggia, per esempio, “la questione è che esisteva un’associazione a delinquere” ha detto, riferendosi però soltanto a un pezzo di persone da lui citate nei lunghi verbali con la procura di Milano ora all’attenzione del procuratore capo di Perugia, Raffaele Cantone. Ma anche sul ruolo di magistrati del Consiglio superiore della magistratura, primo tra tutti Sebastiano Ardita, citato nei verbali come vicino alla loggia, in quella che tutti (colleghi, investigatori) hanno definito essere una calunnia. E che invece ieri Amara si è affrettato a definire un galantuomo. “Tutto quello che ho raccontato posso provarlo” ha poi, però, detto. Svelando di essere in possesso di alcune registrazioni (verosimilmente messe già a disposizione dell’autorità giudiziaria) che lui stesso avrebbe fatto in conversazioni con alcuni membri della presunta loggia Ungheria. “Loggia – ha spiegato – che esisteva sicuramente ancora fino al mio arresto”.

Duro invece l’attacco che l’avvocato siciliano ha riservato al pm Paolo Storari, uno dei due magistrati che lo ha interrogato a Milano. E che poi ha consegnato i verbali di Amara al membro del Consiglio superiore della magistratura, Piercamillo Davigo, perché riteneva che il procuratore di Milano, Francesco Greco, stesse frenando le indagini. “Storari – ha detto Amara – a mio avviso in questa vicenda pecca di una ingenuità cosmica rispetto a quello che è successo, per non qualificarlo altrimenti. Quelli erano verbali segreti, coperti da segreto istruttorio, non potevano essere veicolati: se lo avesse fatto un avvocato, sarebbe stato arrestato”. Amara ha poi raccontato una circostanza in più: ha sostenuto che, ad aprile, quando Storari consegna i verbali a Davigo, le sue deposizioni non fossero affatto terminate e che quindi non si poteva accusare la procura di inerzia. Storari ha però sempre spiegato che, in quel momento, lui aveva già bollato come inattendibile Amara tanto da volerlo arrestare per calunnia.

L’avvocato ha raccontato infine – come aveva documentato Repubblica – che le sue dichiarazioni a Milano erano aprtite dopo il ritrovamento di un appunto da parte della Finanza sul suo computer. Appunto che lui avrebbe inviato a Luca Lotti, ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con una serie di raccomandazioni. Soprattutto di magistrati. Circostanza che, però, lo stesso Lotti ha seccamente smentito.





