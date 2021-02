Amazon, Andy Sassy è il nuovo Ceo. Jeff Bezos diventa presidente esecutivo

ROMA – Cambio ai vertici di Amazon. Andy Sassy, che attualmente si occupa della gestione del cloud e dei servizi web, sarà il nuovo amministratore delegato al posto di Jeff Bezos, che diventerà presidente esecutivo. Bezos è il fondatore di Amazon, società nata nel 1995 come libreria online.

L’annuncio è arrivato mentre Amazon ha registrato dati sopra le attese durante l’ultimoo trimestre: più che raddoppiati i profitti a 7,2 miliardi di dollari e ricavi saliti del 44% a 125,6 miliardi di dollari. Nell’anno della pandemia è raddoppiato anche il suo utile netto, salito nel quarto trimestre del 2020 a 7,2 miliardi di dollari.



La transizione al ruolo di presidente esecutivo di Amazon per Bezos avverrà nel terzo trimestre del 2021, quando Andy Jassy assumerà l’incarico di amministratore delegato. “Nel mio ruolo di presidente esecutivo, intendo concentrare le mie energie e la mia attenzione su nuovi prodotti e iniziative”, spiega Bezos.

“Se viene fatta bene, un’invenzione, per quanto sorprendente, qualche anno dopo diventa normale. La gente comincia a sbadigliare. Ma quello sbadiglio è il più grande complimento che un inventore possa ricevere”, commenta Bezos, aggiungendo che “quando guardate i nostri risultati finanziari, quello che state vedendo in realtà sono i risultati cumulativi a lungo termine di quell’innovazione. In questo momento vedo Amazon al massimo della sua capacità di inventiva, e ciò lo rende un momento ottimale per questa transizione”.