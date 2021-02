Amazzonia, la foresta pluviale in vendita su Facebook

LONDRA. “Vendesi pezzo di terra in Amazzonia, grande occasione, non importa se manca il certificato di proprietà e se è una riserva protetta”. Se fossero più sinceri, sarebbe più o meno questo il tenore dei messaggi pubblicati su Facebook Marketplace, la pagina web per le compravendite di lotti, immobili e altro del gigante digitale. Uno spazio online di cui approfittano speculatori e trafficanti per distruggere sempre di più quello che viene definito come “il polmone del pianeta”, la più grande foresta pluviale al mondo. E che minaccia la sopravvivenza di tribù di indigeni senza alcun contatto con la nostra civilizzazione.

Amazzonia, la lotta degli invisibili per la sopravvivenza contro petrolio e virus

È un’inchiesta della Bbc a rivelare l’imbroglio in corso in Brasile. Alcuni dei terreni offerti in vendita sono grandi come mille campi da calcio. Generalmente i venditori non sono in possesso di regolare certificato di proprietà. Spesso la terra fa parte di aree protette riservate agli indigeni. Si tratta insomma di un’attività commerciale del tutto illecita. Ma per il momento Facebook risponde che non intende cancellare autonomamente le operazioni di questo tipo, impegnandosi soltanto a “collaborare con le autorità locali” se ci saranno indagini e facendo notare che i propri regolamenti prevedono “il rispetto delle leggi”; le autorità locali o nazionali brasiliane finora se ne lavano le mani; e a protestare sono soltanto ong e rappresentanti degli indios.

Amazzonia: nel 2020 distrutti 8.500 kmq, Bolsonaro sotto accusa 11 Gennaio 2021

“Siamo di fronte a un’invasione così spudorata che gli invasori non si vergognano di andare su Facebook per fare vendite illegali di terreno”, afferma Ivaneide Bandera, capo dell’ong ambientalista Kanindé. E in effetti uno dei trafficanti, Fabricio Guimares, intervistato da un reporter della Bbc che finge di essere un avvocato di potenziali clienti interessati all’acquisto, afferma senza mezzi termini: “In questa parte dell’Amazzonia non c’è rischio di ispezioni di agenti governativi”. Un altro venditore, Alvin Souza Alves, offre all’inviato dell’emittente britannica un pezzo di terra a un prezzo pari a 16 mila sterline britanniche (circa 18 mila euro), all’interno della riserva indigena degli Uru Eu Wau Wau, una comunità di 200 indios che vive in questa zona insieme ad altre cinque tribù che non hanno mai avuto contatti con il mondo esterno. “Non ci sono indios nella mia terra”, dichiara Alves nell’intervista. “Vivono ad almeno 50 chilometri di distanza. Ma non posso garantire che un giorno qualcuno di loro arrivi fino a qui”.

Rapporto Wwf: scomparsi 43 milioni di ettari di foresta tropicale in 13 anni 13 Gennaio 2021

Il governo del presidente Jair Bolsonaro promette ufficialmente “tolleranza zero” per ogni violazione della legge, ma ha tagliato del 40% il personale addetto alle ispezioni in Amazzonia, facilitando di fatto abusi di questo genere. Una volta che la terra è stata venduta, anche senza un legale certificato di proprietà, è possibile per i proprietari ottenerne il possesso retroattivo e comunque lo sfruttamento è immediato, con disboscamento o allevamento di bestiame come principali imprese commerciali. In questo modo avanza la deforestazione in una regione che gli scienziati e gli ecologisti giudicano essenziale per mantenere l’ecosistema planetario. “Noi usiamo queste terre per caccia, pescare e raccogliere la frutta che cresce allo stato selvatico”, dice alla Bbc uno dei capi indigeni che si lasciano accostare, Bitatè Uru Ue. “L’obiettivo di questa gente è deforestare la terra indigena, in sostanza deforestare le nostre vite”.