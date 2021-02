America’s Cup, Auckland di nuovo in lockdown. Slitta Luna Rossa-New Zealand?

Sette giorni, oppure sei giorni e una notte all’attesissima America’s Cup tra Luna Rossa Prada Pirelli e Emirates Team New Zealand che parte nella notte italiana tra venerdì 5 e sabato 6 marzo. Ma sul calendario non ci sono più certezze, dopo il nuovo lockdown annunciato dalla prima ministra Jacinda Ardern. Proprio Auckland, la sede delle regate, salirà al livello di alert 3 per sette giorni a partire dalle 6 del mattino di domenica (le 18 di sabato ora italiana). Tutto il resto del Paese resterà al level 2 sempre per una settimana. Il provvedimento è stato deciso dopo la scoperta di un nuovo caso positivo, un evento che fa scattare le rigide misure restrittive in un Paese come la Nuova Zelanda che obbliga anche i suoi cittadini di rientro in patria ad un quarantena di 14 giorni dentro strutture statali. Ad Auckland gli edifici pubblici saranno chiusi, così come i raduni all’aperto, i residenti saranno invitati a lavorare in smart working e i ragazzi faranno la Dad. La prima ministra Jacinda Ardern ha parlato di eventi sportivi cancellati, senza però citare la Coppa America. Mentre è attesa la decisione del comitato organizzatore delle regate, il nervosismo serpeggia nei quartieri generali dei due sfidanti, dove già era iniziato il countdown verso le prime due regate del 6 marzo.

Il comitato organizzatore: “Collaboriamo col governo”

America’s Cup Event Ltd, che organizza la finale, ha emesso un comunicato senza confermare il calendario delle regate: “A causa dell’ultimo lockdown di livello 3 per COVID 19 annunciato questa sera dal governo, America’s Cup Event Ltd sta rivedendo la situazione e nei prossimi giorni collaborerà con le autorità e le agenzie competenti per risolvere le implicazioni”.

Il calendario attuale

Sabato 6 marzo

Gara 1: ore 4

Gara 2: a seguire

Domenica 7 marzo

Gara 3: ore 4

Gara 4: a seguire

Mercoledì 10 marzo

Gara 5: ore 4

Gara 6: a seguire

Venerdì 12 marzo

Gara 7: ore 4

Gara 8: a seguire

Sabato 13 marzo

Gara 9: ore 4

Gara 10: a seguire

Domenica 14 marzo

Gara 11: ore 4

Gara 12: a seguire

Lunedì 15 marzo

Gara 13: ore 4

La tv

L’America’s Cup si può seguire su Rai 2 e su Sky, in streaming sul sito ufficiale dell’America’s Cup o sul loro canale Youtube.