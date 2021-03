America’s Cup, Luna Rossa battuta, New Zealand velocissima va sul 4-3

Nella quarta giornata di America’s Cup, rinviata per il vento troppo debole il giorno prima, Luna Rossa ha perso con New Zealand che ora si trova sul punteggio di 4-3. Nella settima regata, la prima a cambiare il copione che vedeva sempre condurre e vincere chi intepretava la migliore partenza, a partire in vantaggio è stata proprio Luna Rossa, che ha aggirato la boa destra della partenza, per poi virare all’interno, rientrare nella linea dello start in tempo per azzerare il conto alla rovescia nella migliore posizione di vento rispetto a New Zealand, che inoltrava una protesta poi riespinta. A quel punto Luna Rossa si è lanciata al comando della regata sul primo lato, arrivando a un centinaio di metri di vantaggio, otto secondi alla prima boa. A quel punto però si è notato che New Zealand toccava sempre punte di velocità più alte, un vantaggio che le ha permesso di sorpassare Luna Rossa e lasciarla a 58 secondi al traguardo.

La formula

Ad Auckland si disputa tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand la 36a America’s Cup di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo nato nel 1851.

Le barche utilizzate sono yacht di classe AC75 con 11 uomini a bordo. New Zealand è il detentore della coppa (defender) vinta nell’ultima edizione (2017) alle Bermuda.

Luna Rossa ha ottenuto il ruolo di sfidante (challenger) vincendo la Prada Cup su American Magic e Ineos Team UK. Si gareggia con formula match race, una barca contro l’altra al meglio delle 13 regate: vince chi arriva primo a 7.

La situazione-Emirates Team New Zealand-Luna Rossa Prada Pirelli 4-3

Il calendario

Notte martedì 9/mercoledì 10 marzo

Gara 1: New Zealand b. Luna Rossa 31”

Gara 2: Luna Rossa b. New Zealand 7”.

Notte giovedì 11/venerdì 12 marzo

Gara 3: Luna Rossa b. New Zealand 37”

Gara 4: New Zealand b. Luna Rossa 1’03”

Notte venerdì 12/sabato 13 marzo

Gara 5: Luna Rossa b. New Zealand 18”

Gara 6: New Zealand b. Luna Rossa 1’41”

Notte domenica 14/lunedì 15 marzo

Gara 7: New Zealand b. Luna Rossa 58”

Gara 8: a seguire

Notte lunedì 15/martedì 16 marzo

Gara 9: ore 4

Gara 10: a seguire

Notte martedì 16/mercoledì 17 marzo

Gara 11: ore 4

Gara 12: a seguire

Notte mercoledì 17/giovedì 18 marzo

Gara 13: ore 4