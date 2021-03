America’s Cup, Luna Rossa mette ko New Zealand e va sul 2-1. Per l’Italia è già storia

Luna Rossa fantastica nella terza regata della 36ª America’s Cup ad Auckland: dopo una partenza felice rispetto a New Zealand, comanda i sei lati del percorso, vince con 37” secondi di vantaggio e si porta sul 2-1 in attesa della quarta regata in programma a breve. La regata era stata preceduta dai timori di non poter regatare per il vento troppo lieve, le due barche sono riuscite a uscire al largo, hanno cominciato il duello della pre-partenza, ma la giuria ha fermato le operazioni rinviando lo start alle 16,23 (le 4,23 italiane). A quel punto Luna Rossa e New Zealand sono riuscite a sfidarsi, ma una manovra troppo anticipata di Te Rehutai ha permesso a Sibello & C. di infilare l’area di partenza in vantaggio.

La formula

Ad Auckland si disputa tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand la 36a America’s Cup di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo nato nel 1851.

Le barche utilizzate sono yacht di classe AC75 con 11 uomini a bordo.

New Zealand è il detentore della coppa (defender) vinta nell’ultima edizione (2017) alle Bermuda.

Luna Rossa ha ottenuto il ruolo di sfidante (challenger) vincendo la Prada Cup su American Magic e Ineos Team UK.

Si gareggia con formula match race, una barca contro l’altra al meglio delle 13 regate: vince chi arriva primo a 7.

La situazione

Luna Rossa Prada Pirelli-Emirates Team New Zealand 2-1

Il calendario

Notte martedì 9/mercoledì 10 marzo

Gara 1: New Zealand b. Luna Rossa 31”

Gara 2: Luna Rossa b. New Zealand 7”.

Notte giovedì 11/venerdì 12 marzo

Gara 3: Luna Rossa b. New Zealand 37”

Gara 4: a seguire

Notte venerdì 12/sabato 13 marzo

Gara 5: ore 4

Gara 6: a seguire

Notte sabato 13/domenica 14 marzo

Gara 7: ore 4

Gara 8: a seguire

Notte domenica 14/lunedì 15 marzo

Gara 9: ore 4

Gara 10: a seguire

Notte lunedì 15/martedì 16 marzo

Gara 11: ore 4

Gara 12: a seguire

Notte martedì 16/mercoledì 17 marzo

Gara 13: ore 4