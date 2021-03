America’s Cup, rinviate le regate: la sfida Luna Rossa-New Zealand riparte domani notte

Pubblicità

Nella quarta giornata dell’America’s Cup, sul punteggio di 3-3, la giuria ha deciso di cancellare le regate e rinviarle al giorno dopo per il vento troppo debole. Luna Rossa ha atteso un’ora e mezzo, insieme a New Zealand, il via della settima sfida, anche se la situazione del campo di regata è apparsa da subito molto difficile, con le raffiche che più passavano i minuti più tendevano a indebolirsi. I venti si abbassano di intensità sul porto di Waitemata in questo periodo dell’anno, alla fine dell’estate neozelandese che apre poi la stagione delle piogge. Le regate possono svolgersi solo se si raggiunge una velocità media del vento di 6,5 nodi su cinque minuti, misurata tra i 9 e i 4 minuti prima del via. Una volta che una gara inizia, non conta più l’intensità del vento, ma il tempo-limite per completarla: massimo 12 minuti per il primo dei sei lati, e a seguire 45 minuti per arrivare al traguardo e rendere valido il risultato.

Il riposo dei grinder

A questo punto diventa meno probabile che i team chiedano un giorno di riposo, in un calendario che al momento prevede regate tutti i giorni fino a quando una delle due barche raggiungerà la decisiva settima vittoria che assegna la coppa, il più antico trofeo dello sport nato nel 1851 e detenuto da Team New Zealand. Non ha dovuto spremersi il gruppo di lavoro più sollecitato fisicamente a bordo, i grinder che producono energia per sollevare gli arm, ruotare l’albero e regolare le vele. Nella sesta regata, per dare un turno di riposo a Romano Battisti che aveva lavorato duramente durante la quinta regata vinta, era entrato in sostituzione Davide Cannata. La (quasi) giornata di riposo permetterà ai due team di recuperare energie e analizzare ancora più a fondo le dinamiche che hanno portato il giorno prima a sbagliare una partenza a testa in quella che si annuncia come una delle America’s Cup più combattute di sempre.

La boa galeotta

Si è intanto aggiunto un elemento in più per valutare la partenza sbagliata da Luna Rossa nella sesta regata, vinta da New Zealand con un minuto e 41 secondi di vantaggio. Durante le manovre della prepartenza, la barca italiana si è trovata troppo vicina a una boa verde che niente ha a che fare con le sfide di Coppa America. Si tratta di una boa che segnala la direzione da prendere per l’ingresso nel porto di Auckland. “Sono vent’anni che sta lì” ha spiegato Max Sirena, skipper di Luna Rossa, senza tuttavia escludere gli altri problemi che hanno comunque condizionato la partenza quando la barca italiana era in vantaggio 3-2: un salto di vento in una giornata dalla bassa (e insidiosa) ventilazione, i cosiddetti “rifiuti”, l’aria sporca, turbolenta creata dall’altra imbarcazione che non permette le migliori prestazione della barca.

La formula

Ad Auckland si disputa tra Luna Rossa Prada Pirelli ed Emirates Team New Zealand la 36a America’s Cup di vela, il trofeo sportivo più antico al mondo nato nel 1851.

Le barche utilizzate sono yacht di classe AC75 con 11 uomini a bordo. New Zealand è il detentore della coppa (defender) vinta nell’ultima edizione (2017) alle Bermuda.

Luna Rossa ha ottenuto il ruolo di sfidante (challenger) vincendo la Prada Cup su American Magic e Ineos Team UK. Si gareggia con formula match race, una barca contro l’altra al meglio delle 13 regate: vince chi arriva primo a 7.

La situazione

Luna Rossa Prada Pirelli-Emirates Team New Zealand 3-3

Il calendario

Notte martedì 9/mercoledì 10 marzo

Gara 1: New Zealand b. Luna Rossa 31”

Gara 2: Luna Rossa b. New Zealand 7”.

Notte giovedì 11/venerdì 12 marzo

Gara 3: Luna Rossa b. New Zealand 37”

Gara 4: New Zealand b. Luna Rossa 1’03”

Notte venerdì 12/sabato 13 marzo

Gara 5: Luna Rossa b. New Zealand 18”

Gara 6: New Zealand b. Luna Rossa 1’41”

Notte domenica 14/lunedì 15 marzo

Gara 7: ore 4

Gara 8: a seguire

Notte lunedì 15/martedì 16 marzo

Gara 9: ore 4

Gara 10: a seguire

Notte martedì 16/mercoledì 17 marzo

Gara 11: ore 4

Gara 12: a seguire

Notte mercoledì 17/giovedì 18 marzo

Gara 13: ore 4





