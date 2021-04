Amnesty: il boia frenato dal virus, ma in Medio Oriente lavora molto

Pubblicità

Il virus ha rallentato il lavoro dei boia in tutto il mondo, ma non l’ha fermato. E oltre alla consueta Cina, da sempre in testa alla triste classifica delle esecuzioni, il rapporto di Amnesty International 2020 sulla pena di morte indica un nuovo protagonista: il Medio Oriente. Il numero di esecuzioni in tutto il mondo è precipitato al livello più basso in oltre un decennio, con almeno 483 persone giustiziate nel 2020, rispetto alle 657 dell’anno precedente: responsabile ne è la pandemia, che ha rallentato i processi penali e interrotto le esecuzioni programmate.

Ma in cima alla lista ci sono quattro Stati della tormentata regione: Iran, Egitto, Iraq e Arabia Saudita, che hanno continuato a uccidere con fucilazioni, decapitazioni e impiccagioni, ignorando le richieste degli attivisti per i diritti umani, che chiedono di fermare le esecuzioni durante la pandemia.

Sebbene il bilancio delle uccisioni di Stato sia diminuito, in linea con le tendenze globali, anche grazie alle riforme legali saudite, i quattro Paesi mediorientali hanno effettuato l’88 per cento delle esecuzioni totali conosciute nel mondo nel 2020, secondo il rapporto dell’organizzazione che si batte per l’abolizione della pena di morte.

La regione, dicono le cifre del rapporto di Amnesty, “è veramente fuori sincronia con il resto del mondo”, come sottolinea Heba Morayef, direttore di Amnesty per il Medio Oriente e il Nord Africa. “Il Medio Oriente si aggrappa all’uso della pena di morte dopo processi profondamente iniqui”. L’Egitto ha giustiziato più del triplo dei prigionieri condannati nel 2020 rispetto all’anno precedente, superando l’Arabia Saudita come terzo carnefice più attivo al mondo, dice il rapporto.

Mentre l’Iraq ha più che dimezzato il numero di persone messe a morte lo scorso anno rispetto al 2019, principalmente per la chiusura dei tribunali causata dal virus, il governo è al centro delle critiche internazionali per le esecuzioni di massa: i tribunali iracheni hanno giudicato migliaia di presunti combattenti o sostenitori dello Stato Islamico, dopo la sconfitta del Califfato sul campo di battaglia nel 2017. Lo scorso novembre, 21 detenuti condannati con accuse legate al terrorismo sono stati impiccati in un solo giorno.

Il calo complessivo del 25% delle esecuzioni nella regione è stato guidato dall’Arabia Saudita, a lungo uno dei carnefici più attivi al mondo. In un cambiamento drammatico, il governo saudita ha ridotto le sue esecuzioni lo scorso anno dell’85%. Il regno ha attribuito il calo alle riforme legali promosse dal principe ereditario Mohammed bin Salman, che hanno fermato le esecuzioni per reati di droga e abolito la pena di morte per i minori.

Nel dettaglio le cifre di Amnesty escludono la Cina, dove il conto dei giustiziati, che si ritiene arrivi a migliaia, è segreto di Stato. Il rapporto omette anche le esecuzioni di alcuni paesi segnati da conflitti come la Siria, che Morayef ha definito “una delle grandi scatole nere”.





