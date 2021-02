Andrea Orlando al Lavoro, tra Conrad, Sanremo e Fgci

Nato a La Spezia fa da genitori campani, studi di Giurisprudenza a Pisa senza però conseguire la laurea (ha prevalso la passione per la politica), Andrea Orlando è il classico figlio dell’apparato post-comunista: 52 anni appena compiuti, ha scalato tutti i gradini del partito fino a diventare vicesegretario del Pd. Torna al governo dopo aver rifiutato l’ingresso nel Conte due, allora convinto che occorresse rafforzare il motore dem per dare propulsione a un esecutivo nato un po’ per caso. Cresciuto alla scuola di Napolitano e Violante, è stato ministro dell’Ambiente con Letta premier e poi Guardasigilli sia con Renzi (nonostante lo avesse sfidato alle primarie) sia con Gentiloni.

Governo, Draghi scioglie la riserva e annuncia i ministri: Franceschini alla Cultura, Cartabia alla Giustizia, Franco all’Economia, Cingolani alla Transizione ecologica 12 Febbraio 2021

Tifoso della fiorentina, si iscrive alla Fgci a tredici anni, a 18 al Pci. A 12 anni leggeva “Metello” di Pratolini. Il suo primo giornale è l’Unità, una passione per i corsivi di Fortebraccio. Lo scrittore preferito è Conrad, “La Linea d’ombra” il libro che corrisponde di più a questo eterno ragazzo che, si dice, piaccia molto alle donne, e viceversa. Nessun matrimonio, troppo impegnato a fare politica. A vent’anni è segretario provinciale della Fgci, ma viene subito “ammonito”, quasi espulso, dal segretario nazionale Gianni Cuperlo. L’accusa era di aver diviso l’organizzazione. Aveva promosso un’iniziativa con i giovani del Psi. I compagni erano con lui (“Avevano votato a mio favore”) ma aveva i vertici contro. Dovette lasciare la carica, in compenso viene eletto in consiglio comunale per il Pci, poi per il Pds e via così: diviene capogruppo, quindi segretario cittadino, infine assessore. Finché nel 2003 non chiama il partito nazionale e inizia la scalata: responsabile degli enti locali, dell’organizzazione, presidente del Forum giustizia, portavoce di Veltroni segretario, poi di Franceschini, dal 2019 vice di Zingaretti. Alla sua quarta legislatura, vanta una cultura enciclopedica su Sanremo. Iva Zanicchi, di cui Orlando si è detto fan, ha risposto: “Io sono pazza di Andrea”. Il padre Enzo, nel 2012, per distribuire i suoi volantini ebbe un incidente stradale, si fratturò qualche vertebra e lui alla fine gli dedicò pubblicamente la vittoria elettorale. Insieme a mamma Marta, entrambi insegnanti, non avrebbe voluto che Andrea diventasse un politico di professione. “C’è stato quasi un conflitto, credo che si sia risolto solo quando sono stato indicato ministro”. Oggi è la terza volta. E a casa Orlando si brinda.