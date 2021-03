Andrea Scanzi non va a Cartabianca. La decisione di Bianca Berlinguer

Pubblicità

Andrea Scanzi non ha partecipato ieri sera alla puntata di #cartabianca su Rai3, a differenza di quanto era stato annunciato nel pomeriggio. È stata la stessa conduttrice, Bianca Berlinguer, a spiegare di aver sospeso la partecipazione del giornalista del Fatto quotidiano – finito nell’occhio del ciclone per aver ricevuto il vaccino come ‘riservista’ e in qualità di ‘caregiver’ familiare dei suoi genitori – dopo aver appreso della decisione della Rai di investire il Comitato etico della vicenda.

“Avevo invitato Andrea Scanzi in trasmissione. Come sapete – ha detto Berlinguer – è finito al centro delle polemiche per aver ricevuto il vaccino saltando la fila, era una sua richiesta accolta dalla Asl di riferimento. Lo avevo invitato anche in questa puntata, è stato tutto l’anno con noi. Ma stando in isolamento, ho appreso che la Rai – non ne sapevo nulla – avrebbe investito il Comitato etico della scelta di vedere se poteva essere confermato o no nella trasmissione. Per mia responsabilità, per mia scelta, ho deciso di sospendere la sua partecipazione a questa puntata, ne ho parlato anche con lui. Ma spero di riaverlo con noi presto”. La giornalista infatti ha condotto la puntata di ieri sera in isolamento da casa per essere entrata in contatto con una persona positiva.

Gli altri ospiti di Bianca Berlinguer sono stati Pier Luigi Bersani, Articolo uno, Massimo Galli, direttore Malattie infettive Ospedale Sacco di Milano, Matteo Bassetti, direttore Clinica Malattie infettive Ospedale San Martino di Genova, Paolo Mieli, Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama, Roberta Villa, giornalista scientifica, Federico Rampini, La Repubblica, Silvia Avallone, scrittrice, Michele Mirabella, conduttore di Elisir, Mara Maionchi. In studio Enrico Lucci e Simona Ventura, mentre gli altri ospiti erano in isolamento.





