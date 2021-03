Anfrea Folino, il regista di videoclip campione di visualizzazioni

Pubblicità

In questa nuova puntata scopriamo Andrea Folino, il regista che insieme a Except e Pepsy Romanoff ha diretto per buddybank il progetto buddies. Se i primi lavori di Andrea risalgono agli anni duemila, la sua professione ha radici negli ottanta, una rete televisiva pronta a cambiare completamente il mondo e la fruizione della musica: MTV. Da “Video Killed The Radio Star” dei Buggles ai video diretti da Andrea per Salmo, Coez, Baby K e molti altri c’è un mondo fatto d’improvvisazione, caparbietà e intraprendenza che Annie Mazzola non vede l’ora di farsi raccontare. Buddies continua il suo viaggio tra le passioni che diventano professioni, cercando sempre di scoprire chi ha avuto il ruolo del mentore, del buddy per l’appunto. Andrea ci parla del padre, degli artisti che hanno creduto in lui e dei colleghi, dimostrando che a volte dietro il successo di uno c’è l’influenza di tanti.

