Annalisa con Linus, la scienza della musica: “Ho una laurea in Fisica, ma ho scelto il canto” a cura di Pier Luigi Pisa

Primo episodio della seconda stagione di Italian TechSpeak, serie video e podcastdedicato ai protagonisti dell’innovazione. Si parte con la rubrica Tech & Società, per capire come le nuove tecnologie stanno influenzando la nostra vita e i settori con cui veniamo più spesso a contatto quotidianamente. È il caso della musica, per esempio. In questa puntata Linus incontra Annalisa, cantautrice con una laurea in Fisica, per capire quali connessioni possono esserci tra scienza e musica.

a cura di Pier Luigi Pisa

montaggio di Paolo Saracino



riprese di Daniele Alberti, Andrea Lattanzi e Gianluca Pichieri



per Italian Tech Week:

Camilla Calcagno



Diyala D’Aveni

Giorgio Leonardi

Italian TechSpeak è la serie di interviste video e podcast sulla tecnologia.





