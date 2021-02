Anticorpi monoclonali, ecco cosa sappiamo della cura anti Covid che divide gli scienziati

Pubblicità

“Immaturità dei dati e “incertezza rispetto all’entità del beneficio offerto da tali farmaci”. Questi due presupposti farebbero pensare a una netta bocciatura, invece sono stati la premessa per il via libera agli anticorpi monoclonali nel nostro Paese. Nel parere che la Commissione tecnico scientifica dell’Aifa ha inviato il 4 febbraio al ministero alla Salute per valutare l’approvazione si trovano già tutte le contraddizioni e le tensioni legate all’ingresso nel sistema sanitario di questi medicinali, intorno ai quali è in corso una disputa che va oltre i dati scientifici. Succede spesso in Italia e non è mai bello da vedere, perché l’effetto è quello di confondere i cittadini. Del resto dentro la stessa Aifa ci sono due anime molto diverse: Giorgio Palù, il presidente, è un grande sponsor dei monoclonali e si è lasciato andare ad affermazioni scientificamente azzardate e talvolta proprio false sulla loro efficacia (ad esempio sostenendo che riducono del 70% la mortalità); Nicola Magrini, il direttore, è molto più cauto e finché ha potuto ha resistito alle richieste di approvazione. Infine, sopraffatto dalle pressioni anche politiche alle quali non è stato in grado di contrapporre autorevolezza, ha dato il via alla procedura che ha portato all’approvazione dei monoclonali di Eli Lilly e Regeneron/Roche in Italia.

Cosa sono e come dovrebbero funzionare

Gli anticorpi monoclonali sono la grande speranza, insieme ai vaccini, di arginare il Covid. Il principio del loro funzionamento è promettente. Schematicamente, sfruttano gli anticorpi di chi ha già affrontato la malattia, li replicano, moltiplicano, stabilizzano fino ad ottenere uno medicinale che stimola i sistemi immunitari a combattere il coronavirus. Mentre decine di farmaci già sul mercato per altre patologie, sui quali si erano riposte speranze, venivano via via scartati in tutto il mondo, l’industria lavorava a un sistema per usare contro il coronavirus un tipo di medicinali nati abbastanza di recente per combattere i tumori e alcune patologie autoimmuni e ematologiche. La maggior parte dei prodotti in fase di sviluppo prendono di mira la proteina spike, quella che sta sulla superficie del coronavirus. Ad essere più avanti negli studi clinici sono appunto Eli Lilly e Regeneron/Roche. La prima produce bamlanivimab, la seconda casirivimab e imdevimab, che come è ormai noto sono stati usati per curare l’ex presidente Usa Donald Trump. L’agenzia regolatoria statunitense, Fda, a novembre dell’anno scorso ha dato l’autorizzazione all’uso di emergenza per i tre prodotti citati, gli ultimi due usati in combinazione.

Quali sono le prove scientifiche dell’efficacia

Al momento gli studi sui monclonali di Eli Lilly e Regeneron/Roche non forniscono certezze definitive, e di certo non permettono di parlare di medicinali salvavita. “Non danno benefici nelle fasi avanzate della malattia”, ha scritto Aifa. Intanto, quindi, vanno usati precocemente e non quando il Covid colpisce già duramente l’organismo dei malati. Il farmaco della Lilly, nel dosaggio da 700 mg, al momento l’unico disponibile, ha dimostrato di ridurre il l’ospedalizzazione e i passaggi al pronto soccorso del 5% nella popolazione generale a 29 giorni dalla somministrazione. L’Agenzia del farmaco spiega al che il passaggio in ospedale è avvenuto in 9 casi su 156 (il 5,8%) nel placebo e in 1 su 101 (1%) in chi è stato trattato. Il dato sulla popolazione in un’analisi esplorativa salirebbe a circa l’11% . Risultati che non paiono eccezionali e che comunque niente hanno a che fare con la riduzione di mortalità riferita dal presidente Palù. Di quel 70% di morti evitati ha parlato a suo tempo la Eli Lilly ma non ci sono pubblicazioni scientifiche a supporto dell’affermazione, comunque riferita a una combinazione di farmaci che ora non è disponibile. Per la combinazione dei farmaci Regeneron/Roche l’efficacia è simile. Sempre al giorno 29 c’è un calo del tasso di visite dai medici, questa volta del 3% nella popolazione generale. Perché sono finite dal dottore 6 persone su 182 di quelle trattate e 6 su 93 di quelle che hanno preso il placebo.

Sono stati pubblicati su riviste scientifiche anche dati sulla capacità di far scendere la carica virale all’undicesimo giorno dall’infezione ma sono stati raccolti quando ancora non si sapeva che dopo tutto quel tempo la maggior parte di persone non ha più il virus. Comunque i monoclonali potrebbero accelerare i tempi di negativizzazione del tampone. Insomma i risultati non fanno certo gridare ancora al miracolo anche se si aspettano i risultati di nuovi studi. Del resto nel mondo sono in molti a credere comunque sulle potenzialità di questi prodotti. Viceversa recenti studi hanno ipotizzato un collegamento tra i monoclonali e la diffusione delle varianti.

A chi vengono somministrati e come

L’Aifa li ha indicati per le persone con più di 12 anni non ospedalizzate, “con sintomi di grado lieve-moderato di recente insorgenza, comunque da non oltre 10 giorni”. In più ci vuole un fattore di rischio (o due per gli over 65), come malattie cardiache e polmonari, obesità e altri problemi. Quindi per usarli bisogna essere in grado di intercettare presto i pazienti, di stabilire che, anche se in quel momento non stanno male, è il caso di trattarli rapidamente, considerando i rischi di reazioni avverse inferiori a quelli a cui va incontro il paziente se la malattia evolve. Ci vuole una buona organizzazione territoriale coordinata con gli specialisti ospedalieri, insomma. Inoltre i monoclonali vanno somministrati con infusione endovenosa in 60 minuti, ai quali se ne aggiungono altrettanti di osservazione, in un situazione “che consenta una pronta ed appropriata gestione di eventuali reazioni avverse gravi”. Insomma, non si tratta di pasticche da comprare in farmacia ai primi sintomi ma di medicinali da usare con cautela su categorie di pazienti ben determinate e sotto osservazione medica. Le Regioni dovranno organizzarsi bene per usarli.

Quali sono i tre ostacoli organizzativi

Luca De Fiore dell’associazione Liberati Cochrane, una rete internazionale di ricercatori che lavorano alla sintesi delle prove della ricerca clinica, ha spiegato che degli ostacoli organizzativi legati alla somministrazione dei monoclonali “si discute molto negli Stati Uniti e per niente in Italia. Di cosa si tratta? Li ha sintetizzati efficacemente Paul Sax, che insegna Malattie infettive all’università di Harvard negli Stati Uniti. Primo, la produzione di anticorpi monoclonali è laboriosa e se fossero dati a tutti i pazienti a rischio di Covid 19 grave le scorte si esaurirebbero in meno di due settimane. Secondo, la somministrazione è endovenosa e dovrebbe essere fatta in ambiente ospedaliero attrezzato per la gestione delle emergenze (per fronteggiare le importanti reazioni avverse) solitamente frequentato anche da persone immunocompromesse che si rischierebbero di incrociare pazienti Covid 19 nel momento di massima carica virale. Terzo, sia l’infusione sia la sorveglianza successiva hanno una durata non trascurabile e, considerata la pressione che stanno soffrendo da mesi, aggiungere queste prestazioni al carico delle strutture ospedaliere potrebbe essere sconsigliato”. Negli Usa insomma, dove i monoclonali sono arrivati prima, dei dubbi ci sono. “Allo stato attuale, in base alle prove che derivano dalla ricerca clinica non è facile pronunciarsi con certezza”, conclude De Fiore. Bisogna aggiungere che un trattamento costa circa 2mila euro e che non è semplice scegliere la fase della malattia in cui somministrarli perché siano efficaci. Se questa è già avanzata, appunto, non servono.

La scommessa italiana

L’Italia punta sui monoclonali con una fondazione pubblica, la Toscana life sciences. I ricercatori che hanno isolato l’anticorpo da usare per produrre i farmaci sono guidati da Rino Rappuoli, uno dei nomi più importanti al mondo per la ricerca sui vaccini che lavora per la multinazionale Gsk, che ha una delle sedi italiane a Siena. In questo caso la ricerca è ancora indietro rispetto a quella sui prodotti approvati, perché si devono iniziare le sperimentazioni. La speranza è che i dati del gruppo di Rappuoli, che fa produrre i medicinali nello stabilimento di Pomezia dell’industria Menarini, siano subito solidi riguardo all’efficacia. Al momento comunque non vanno confusi i monoclonali di Toscana life sciences con quelli già disponibili. Il ministro Speranza ha deciso di investire su questi medicinali, non solo quelli sviluppati in Toscana, ai quali comunque è destinata una buona fetta di finanziamenti decisi nel decreto agosto, cioè 80 milioni di euro per l’anno scorso e 300 per quest’anno.

La grande battaglia per l’approvazione

In Europa l’Ema, l’agenzia regolatoria, non si è ancora espressa sugli anticorpi monoclonali. Ha iniziato una “rolling review” per valutarli e i risultati dovrebbero arrivare comunque a breve. Proprio il fatto che Ema non si sia mossa ha portato allo stop anche in Italia. Con polemiche. Da tempo c’è chi chiede l’approvazione rapida di questi prodotti e nelle ultime settimane la pressione è diventata altissima, con un sempre più nutrito gruppo di scienziati ed esperti che ha chiesto ad Aifa di dare il via libera comunque gli anticorpi monoclonali, venendo meno a quella che di solito è la regola, cioè che le autorità regolatorie nazionali devono aspettare quella europea. Ma del resto la Germania si è già mossa e la legge italiana, ricordano i sostenitori di questi farmaci, permette comunque l’approvazione dei singoli Paesi in autonomia.

Tra chi si è schierato perché questa avvenga prima possibile ci sono ad esempio Walter Ricciardi, consulente del ministero alla Salute, Gianni Rezza capo della Prevenzione del ministero, Roberto Burioni del San Raffaele, Guido Silvestri della Emory University di Atlanta che sta portando avanti da mesi una battaglia per questi medicinali e pure Giorgio Palù. Molte polemiche sono dirette nei confronti del direttore di Aifa, Nicola Magrini, colpevole secondo i suoi accusatori di non aver approvato già mesi fa, quando ovviamente gli studi a supporto erano meno, gli anticorpi monoclonali. Gli sono stati offerti da dalla Ely Lilly in una riunione del 29 ottobre scorso. Secondo Aifa l’azienda voleva vendere i suoi medicinali, non offrirne alcuni lotti gratuitamente come invece riferito da alcune fonti. L’agenzia ha fatto anche un comunicato per chiarire anche questo punto, molto tempo dopo e cioè il 22 dicembre. “Aifa non ha mai ricevuto alcuna proposta di cessione gratuita, uso compassionevole né fornitura per studi clinici dell’anticorpo monoclonale Bamlanivimab da parte dell’azienda Eli Lilly”, si spiega tra l’altro. Mai sarebbero state offerte partite gratuite, anche se è stato esplicitamente richiesto. E il 20 novembre l’azienda avrebbe formalmente presentato un’offerta ad Aifa e il 25 alla struttura commissariale dell’emergenza. “Gli anticorpi monoclonali necessitano di un’approvazione europea – si dice nel comunicato – mentre l’azienda Eli Lilly ha proposto una procedura di approvazione del farmaco in deroga a tali procedure. Ema ha espresso un giudizio assai cauto sulle possibilità di approvare il Bamlanivimab sulla base dello studio di fase 2 che evidenziava benefici moderati e ha richiesto ulteriori dati a supporto”. Aifa ha dunque chiesto a Eli Lilly di passare da Ema.

Il punto però è che non è vero che l’Italia non possa approvare farmaci senza prima il via libera dell’Agenzia europea. E proprio di recente questa possibilità è stata ricordata e lo stesso Palù ha proposto al ministero alla Salute di fare un decreto urgente, che permetterebbe di far entrare comunque questi medicinali nel nostro sistema sanitario come previsto da un decreto legge del 2006. Magrini quindi è stato attaccato anche per aver detto che l’approvazione europea era necessaria. E in effetti di recente il direttore ha cambiato idea, probabilmente dopo le pressioni, tra gli altri, del ministero alla Salute. Anche Roberto Speranza infatti si è mosso per spingere sull’agenzia, che nel frattempo il 22 gennaio ha fatto un bando per lo studio clinico di questi farmaci, all’approvazione. Ciò che prima sembrava impossibile adesso è possibile. Ma si è accumulato ritardo. “Inaccettabile con 500 morti al giorno”, ha detto più volte Ricciardi. Ci sono però anche voci contrarie all’utilizzo degli anticorpi monoclonali, come quella di Andrea Crisanti, il virologo di Padova. “Gli anticorpi monoclonali vanno bene per chi non ne ha bisogno – ha detto – Perché fondamentalmente hanno un effetto per i casi moderati e non gravi. Penso sia uno spreco di soldi senza precedenti”.

La tortuosa strada per l’approvazione

Schiacciato dalle pressioni politiche e pure scientifiche, Magrini il 3 febbraio ha portato i monoclonali alla Cts, della quale fa parte, per l’approvazione. Il via libera è arrivato sulla base della legge 648 del 1996, che permette di far entrare nel nostro sistema sanitario medicinali ancora in corso di sperimentazione se non c’è una terapia alternativa valida contro una determinata patologia, ed è stato trasmesso al cda, il consiglio di amministrazione presieduto Palù. Il cda doveva solo dare un via libera formale, controllando però prima quale impegno di spesa comporta l’ingresso nel nostro sistema dei monoclonali. E qui si è bloccato tutto. La Cts infatti non ha stabilito quanti casi potrebbero essere trattati con questi farmaci, anche perché non è facile dirlo e comunque non spetta a quella commissione fare le stime. Quindi il cda non era in grado di determinare la spesa, che per giunta, sempre in base alla 648, doveva essere sostenuta dalle Regioni perché avrebbe gravato sul loro fondo per la farmaceutica.

E così, anche se Palù non sarebbe stato molto convinto, anche perché dopo tutte le sue insistenze proprio lui non sarebbe riuscito a far partire l’approvazione, il cda ha bloccato tutto. Magrini e Palù, tra i quali i rapporti sono difficilissimi, hanno scritto al ministro Roberto Speranza chiedendogli di approvare il farmaco, con una procedura ancora diversa, quella del via libera di emergenza appunto da parte del ministero alla Salute. È stato lui, il 6 febbraio a dare il via libera. I soldi per acquistarli si prenderanno dal fondo da 400 milioni creato per farmaci e vaccini anti Covid. Quello di Aifa è così diventato un parere, arrivato insieme a una posizione simile espressa dal Consiglio superiore di sanità, per far prendere a Speranza la decisione sulla base della legge 219 del 2006. Sarà il commissario all’emergenza Domenico Arcuri ad occuparsi della distribuzione alle Regioni dei medicinali.

Un via libera poco convinto

Torniamo all’inizio. Al parere assai poco convinto di Aifa al ministro alla Salute Roberto Speranza. Ecco uno dei passaggi chiave: “La Cts, pur considerando l’immaturità dei dati e la conseguente incertezza rispetto all’entità del beneficio offerto da tali farmaci, ritiene, a maggioranza, che in via straordinaria e in considerazione della situazione di emergenza, possa essere opportuno offrire comunque un’opzione terapeutica ai soggetti non ospedalizzati che, pur avendo una malattia lieve/moderata risultano ad alto rischio di sviluppare una forma grave di Covid-19 con conseguente aumento delle probabilità di ospedalizzazione e/o morte. Si tratta, in particolare, di un setting a rischio per il quale attualmente non è disponibile alcun trattamento standard di provata efficacia”. Gli esperti sottolineano inoltre “l’assoluta necessità di acquisire nuove evidenze scientifiche” per capire il valore clinico degli anticorpi e capire chi può beneficiarne. Le prove di efficacia non sono tante, il farmaco è costoso e poco maneggevole ma ci abbiamo provato con tanti altri medicinali senza successo, sembrano dire gli esperti, tentiamo anche con gli anticorpi monoclonali. Poi magari, più avanti, arriveranno anche dati più convincenti sulla loro capacità di combattere il Covid.





