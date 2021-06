Anticorruzione, il presidente Busia: “Confermare all’Anac tutti i suoi poteri per garantire la legalità”

Pubblicità

ROMA – Cita Mattarella, quando afferma che “la Repubblica è legalità”. Nella Sala della Regina, alla Camera, il presidente dell’Anac Giuseppe Busia presenta la sua relazione annuale e dice “la corruzione lede il principio di uguaglianza”, nel senso che “qualcuno viene favorito e passa avanti a chi, in una competizione leale, avrebbe vinto”. Ma c’è di più, perché “la corruzione è odiosa perché coinvolge la parte pubblica della società, che dovrebbe essere invece al fianco dei cittadini”, mentre “la deviazione di risorse pubbliche a vantaggio di pochi, che sempre accompagna i fenomeni corruttivi, ricade innanzi tutto sui più deboli, su chi non ha i mezzi per fare da solo”. Proprio per questa ragione l’Anac deve conservare in pieno i suoi poteri di controllo perché rappresenta “il perno di un sistema posto a tutela dei diritti fondamentali per la promozione della fiducia pubblica”.

E contro chi vorrebbe smantellare l’Anac Busia ne vanta i meriti e la definisce “una scelta felice del legislatore, che ha inteso concentrare in un’unica Autorità indipendente le funzioni di vigilanza e regolazione in materia di prevenzione della corruzione, imparzialità, trasparenza e contratti pubblici. Un esempio di modello innovativo, particolarmente apprezzato a livello internazionale, che favorisce una migliore percezione dell’Italia all’estero, permettendo così di far crescere fiducia nel nostro Paese e investimenti produttivi”.

Deriva da questo assunto la strategia dell’Anac, perché rispetto a “considerevoli investimenti previsti nel prossimo futuro si associano più alti rischi e quindi maggiori responsabilità”. Che l’Anac è pronta ad accollarsi per evitare che “corruzione o cattiva amministrazione dirottino le risorse nelle mani sbagliate”. E qui, con garbo ma con fermezza, Busia allude all’ultimo tentativo fatto per spostare verso il ministero della Funzione pubblica i controlli che dal 2014, anno della sua rifondazione, spettano invece all’Anac. Busia è elegante quando afferma: “Ben vengano controlli a vari livelli di governo, evitando però inutili sovrapposizioni istituzionali e salvaguardando la necessaria indipendenza delle istituzioni di vigilanza e controllo”. Un chiaro riferimento alle modifiche in corner al decreto Reclutamento, in cui alla fine sono stati garantiti i poteri sanzionatori e di effettivo controllo dell’Anac, che con pochi tratti di penna rischiavano di passare alla Funzione pubblica, realizzando un’incredibile anomalia giuridica, quella di un controllore che controlla se stesso.

Il richiamo di Fico

Un’analisi della corruzione e dei suoi effetti che il presidente della Camera Roberto Fico sintetizza così: “È evidente che il fenomeno corruttivo lede l’equità, la leale concorrenza e la coesione sociale. Pregiudica il buon andamento e l’imparzialità dell’azione amministrativa. E in questo modo esso mina la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e la credibilità del Paese verso i nostri partner e gli investitori internazionali”. Proprio per questo, “se è innegabile la necessità di una semplificazione normativa sui controlli e sulle procedure per gli appalti, tuttavia sarebbe paradossale se in una fase in cui ci apprestiamo a investire 200 miliardi si riducessero i presidi conto le pratiche corruttive e i rischi di infiltrazioni criminali”. Quanto alla cosiddetta “paura della firma” da parte soprattutto dei sindaci e, in generale, dei funzionari pubblici, secondo Fico “occorre assumere e formare dipendenti capaci, a livello centrale e soprattutto locale”.

Il controllo sui fondi europei

Busia annuncia l’obiettivo immediato della sua Authority. “La migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza costituisce anche il nostro obiettivo. Ne faremo il fulcro della nostra azione, non solo attraverso la vigilanza tradizionale, ma anche supportando le pubbliche amministrazioni e gli operatori economici in questa sfida tanto impegnativa”. L’Anac potenzierà la sua banca dati nazionale sui contratti pubblici mettendo a disposizione di tutti le informazioni. Banca che già oggi può contare sulla schedatura di 53 milioni di contratti complessivamente censiti negli ultimi 10 anni per un valore di circa 2.240 miliardi di euro. Ma per fare questo al meglio Busia chiede “mezzi e risorse adeguate”. E promette un dialogo stringente, ma al contempo collaborativo, con le amministrazioni nell’attività di vigilanza, come dimostrano le poche sanzioni, trenta in tutto, irrogate anche l’anno scorso. E il metodo della “vigilanza collaborativa” che, secondo Busia, dà risultati migliori rispetto a “un’impostazione meramente repressiva e punitiva”. Sfruttando anche le potenzialità del whistleblowing, la collaborazione spontanea di chi denuncia episodi corruttivi dall’interno delle amministrazioni, che segna sempre un trend in aumenti, dalle 125 segnalazioni del 2015 alle 622 dell’anno scorso. Ma Busia raccomanda anche una selezione mirata e attenta dei funzionari pubblici, con regole che garantiscano in modo netto le inconferibilità e incompatibilità.

Le garanzia di trasparenza

Sono stati 213 i procedimenti in materia di trasparenza avviati nel 2020, e quasi duemila dal 2013 quando è entrato in vigore il decreto legislativo 33. I controlli sono stati utili ma, secondo Busia, “non sono organizzati al meglio e risultano gravosi soprattutto per gli enti di piccole dimensioni, i più fragili del sistema”. Per questo l’Anac ha lanciato la sua “piattaforma unica della trasparenza”, un punto di accesso unificato, gestito dalla stessa Autorità, “basata sull’interconnessione con altre banche dati pubbliche, in grado di semplificare e rendere meno onerosa la pubblicazione dei dati, ma agevolando al contempo fruibilità e confrontabilità”. Proposta che adesso fa parte del Pnrr.

I contratti pubblici, il “debito cattivo”

Ma è il capitolo dei contratti pubblici quello che riserva sempre le maggiori sorprese. Busia ricorda che, come dimostrano le rilevazioni dell’Anac, “gli appalti aumentano in modo significativo le opportunità di impiego: per ogni miliardo di euro di lavori pubblici si creano tra i 12mila e i 16mila posti di lavoro”. Il codice dei contratti è “un libro sempre aperto”, e Busia ricorda che “negli ultimi mesi l’attenzione generale si è comprensibilmente concentrata sull’esigenza di rendere più celeri le procedure”.

Ma il suo richiamo è fermo quando dice che è sì “doveroso preoccuparsi di fare in fretta, ma non dimentichiamo che il vero obiettivo è fare bene”. Perché “falliremmo se l’accelerazione portasse a trascurare che il vero obiettivo è quello di costruire infrastrutture solide e funzionali, di acquistare beni di qualità e a prezzi convenienti, di ricevere e fornire ai cittadini servizi più efficienti, garantendo una sana competizione fra gli operatori economici ed evitando che in essa si inserisca e magari prevalga chi usa comportamenti scorretti o risorse ricavate in modo illecito”. Il rischio è produrre solo un “debito cattivo”, nazionale o europeo che sia, e “il fardello ricadrà sulle prossime generazioni”.

Chiara Braga (Pd:) “Le modifiche al codice degli appalti? Stupiti dalle bozze uscite da palazzo Chigi. Da Salvini solo slogan” di Concetto Vecchio 24 Maggio 2021

Il boom degli appalti “sotto soglia”

C’è un dato rilevante che Busia rivela. Nel secondo semestre del 2020 è aumentato del 242% l’affidamento diretto di lavori fino a 150mila euro, conseguenza delle procedure semplificate consentite nel periodo di emergenza. “Le stazioni appaltanti – dice Busia – hanno fatto larghissimo ricorso alle nuove procedure che consentono di assegnare le commesse in via diretta a un operatore anche senza un preliminare confronto fra preventivi”. Una tendenza che potrebbe essere “addirittura accentuata” dopo il decreto del 31 maggio che estende la portata di questa procedura anche per i servizi e le forniture entro la soglia di 139mila euro fino al 30 giugno del 2023.

Ma, secondo Busia, “occorre anche evidenziare che una tanto ampia sospensione della concorrenza fra imprese inciderà sull’assetto del mercato, riguardando il 58% degli affidamenti di lavori e il 53% di quelli per servizi e forniture, nei quali opera un tessuto di micro, piccole e medie imprese, tanto rilevanti per l’assetto produttivo del nostro Paese”.

Danno erariale e paura della firma

Busia lancia il “fascicolò virtuale” dell’operatore economico. “In tempi di emergenza – dice il presidente dell’Anac – si è inteso ovviare alla cosiddetta paura della firma circoscrivendo eccezionalmente il perimetro del danno erariale. Ma sarà essenziale istituire il fascicolo virtuale dell’operatore economico, che l’Anac intende sviluppare per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare, nella prospettiva di consentire alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti in precedenza svolti da altri committenti. Il vantaggio è evidente: l’impresa non dovrà più perdere tempo con carte e documenti perché questi saranno forniti una sola volta e utilizzati per le altre gare”.

Nell’obiettivo di qualificare le stazioni appaltanti, Busia fornisce i dati su cui riflettere: a partire “dal calo del peso complessivo delle centrali di committenza negli ultimi anni, dal 2016 al 2020 si è passati dal 14% al 10% in termini di numero di procedure e dal 32% a poco meno del 25% in termini di volumi”.

Opere “a regola d’arte”

In più di un passaggio della relazione, Busia richiama la necessità “di realizzare le opere a regola d’arte e nei tempi preventivati”. Per questo “trasparenza e concorrenza saranno fattori essenziali ed ineliminabili non solo per spuntare le condizioni migliori a vantaggio del pubblico, ma anche per selezionare le imprese più meritevoli e affidabili”. E qui Busia batte ancora il tasto della necessità di evitare “procedure di affidamento scarsamente concorrenziali che finirebbero per premiare unicamente le imprese direttamente conosciute dall’amministrazione committente” con il rischio di “veder concentrati gli appalti nelle mani di pochi operatori più forti e strutturati, a discapito di altri ugualmente meritevoli”.

Per questo, al governo, Busia raccomanda di “compensare le procedure acceleratorie individuate dai recenti provvedimenti normativi con iniezioni massicce di trasparenza sull’intero ciclo dell’attività svolta: dall’individuazione del fabbisogno, fino all’evidenza sui vincitori, dall’inizio della prestazione, fino al pagamento dell’ultimo euro corrisposto”. Tutto questo attraverso “criteri semplici e oggettivi per individuare gli operatori da invitare alle selezioni, garantendo la loro adeguata rotazione”.

Appalti “commissariati”

Busia conferma la validità del sistema della gestione commissariale degli appalti “per assicurare innanzitutto che il contratto vada a buon fine nei tempi previsti, congelando in via provvisoria e cautelare una parte del corrispettivo destinato all’appaltatore per consentire al giudice penale di sottoporla eventualmente a sequestro o confisca come profitto del reato”. Preannuncia una proposta di modifica elaborata dall’Anac, convinto com’è che “queste misure sono poliedriche e si spingono ben oltre il commissariamento dell’appalto, potendo promuovere anche un’attività di revisione e recupero, in senso ampio, dell’intero assetto organizzativo e gestionale dell’impresa attraverso l’ulteriore strumento del sostegno e monitoraggio”.

Busia e Balzac

Il presidente dell’Anac cita, in chiusura della sua relazione, Honoré de Balzac che “spiega come gli uomini, per farsi strada, possono usare il proprio talento, impegnandosi per valorizzarlo, ovvero farsi largo con la corruzione, superando gli altri con sotterfugi e inganni”. Ma Busia dice al governo e al Parlamento che la strada è un’altra: “La vera sfida per allontanare la corruzione è costruire un’amministrazione capace di fare il proprio dovere, un’amministrazione competente, qualificata e trasparente, che guardi ai risultati e che sappia usare la discrezionalità per assicurare ai cittadini i servizi migliori”.





