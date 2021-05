Antonio Conte e il Dadaunpa

Pubblicità

Pubblicità

10

Filosofi

Pep Guardiola: “Come dice Francesco De Gregori: La Storia Siamo Noi”

Antonio Conte: “Come dicono le gemelle Kessler: Dadaumpa”

9

Cuppolone

“Ai tempi di “Libero” (Rai 2, 2000-2007), nell’anno dello scudetto, mi finsi Fabrizio Lucchesi, ex direttore sportivo della Roma. Chiamai al telefono Antonello Venditti, per dirgli che la società aveva scelto un altro inno per la squadra, “Io ballo col Lupo”, che sarebbe stato cantato da Claudio Baglioni. Non dimenticherò mai la sua reazione, mi ha urlato la qualunque”. Paolo Calabresi, attore, a La Stampa.

8

Amala

Giuseppe Povia, 50 anni, cantautore – “I bambini fanno ooh…” e “Luca era gay” – è in corsa per il nuovo inno dell’Inter. “E mi vergogno un po’ perché non so più fare oooooh….”

7

Cattivi

“Nel sottopassaggio di San Siro, prima di un derby di Champions League dove provavo a giocare con cinque placche di acciaio nello zigomo che mi ero fratturato due mesi prima, Materazzi mi disse quel che sarebbe accaduto in campo alla mia faccia. Io gli risi in faccia. Non per fare lo sbruffone, ma perché sapevo che stava facendo la parte del cattivo”. Andrij Shevchenko, intervistato da Sette sul libro “Foza gentile, la mia vita, il mio calcio” di Alessandro Alciato.

6

Figli

Paco Gento, idolo del Real Madrid anni 50/60, noto come la “Galerna del Cantabrico” (La Tempesta…), all’età di 87 anni viene riconosciuto, con sentenza di tribunale fondata su prove del dna, padre di una donna di 62, Francisca España, figlia di una relazione avuta dal campione del Real con una ballerina in un hotel di Madrid.

5

Il dopo calcio

“Sono presidente della Lega Nazionale Footgolf. Un ibrido tra il golf e il calcio, con il pallone ad andare in buca invece delle palline”. Diego Fuser, 52 anni, ex Milan, Lazio, Roma, Torino, etc a Tuttosport.

4

Rock League

“L’allargamento della Champions League a così tante squadre è un’idea altrettanto terribile quanto quella della SuperLeague. Quelli che gestiscono il calcio sono degli idioti, il calcio è stato preso in mano da burocrati e miliardari. Ma chi è che vuol vedere il Milan contro una squadra del Kazakistan?” Noel Gallagher, tifoso del Manchester City, a Radiofreccia.

3

Confronti

A proposito di SuperLega, l’ultimo match di Europa League tra due importanti club come Manchester United e Roma, in Spagna ha appena 340.011 spettatori tv, meno della partita meno vista della Liga di quest’anno, Athletic Bilbao-Levante, di domenica 18 ottobre 2020 (389.569). Fonte: Marca.com.

2

Boxe vs Calcio

Si apprende dai media che nella redazione di Rai Sport un litigio per questioni di aria condizionata, tra un giornalista che segue la boxe e un altro che segue il calcio degenera con intervento della polizia, autoambulanza e passaggio in pronto soccorso. Il giornalista che segue la boxe centra infatti il collega del calcio con un diretto al naso. Del resto non potrebbe essere il contrario.

1

Patenti

“Mettere in mano la Juve a Pirlo, è stato come far guidare in Formula 1 la Ferrari, a uno col foglio rosa”. Flavio Briatore a “La Politica nel Pallone”, Radio Rai Gr Parlamento.





Go to Source

Tweet Share Pinterest