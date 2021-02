Antonio Funiciello è il nuovo capo di gabinetto di Draghi

Casertano (nato a Piedimonte Matese), 45 anni, laureato in Filosofia all’Università Federico II, giornalista pubblicista: Antonio Funiciello è il nuovo capo di gabinetto di Mario Draghi.

Scrive per il Foglio e L’Espresso e ha pubblicato per Donzelli due saggi di teoria e storia politica: “Il politico come cinico” (2011) e “A vita” (2013). Nel 2019 è uscito, per Rizzoli, “Il metodo Machiavelli”.

Esperto di editoria, televisione, comunicazione e relazioni esterne, dopo diversi incarichi politici e istituzionali è stato il capo staff del Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni tra il 2016 e il 2018. Ha collaborato a lungo con il Pd, ottenendo nel 2013 la delega per la Cultura e la Comunicazione del partito.

Le altre nomine

Quanto alle altre nomine, tra le ipotesi c’è quella di Stefano Lucchini – già direttore delle Relazioni istituzionali e comunicazione del gruppo Eni -nel ruolo di portavoce. Roberto Chieppa sarebbe stato invece riconfermato come segretario Generale di Palazzo Chigi; le stesse fonti sostengono che Daria Perrotta potrebbe diventare capo di gabinetto del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli.

Per ora, oltre a Chieppa e Perrotta , gli unici nomi che sembrano piuttosto certi sono quelli dell’ex direttore generale di Confindustria Marcella Panucci che dovrebbe dirigere il gabinetto della Pubblica amministrazione, dicastero affidato all’azzurro Renato Brunetta. Mentre Gaetano Caputi sarà il capo di gabinetto del nuovo ministero del Turismo guidato dal leghista Massimo Garavaglia. Altre ipotesi sul tavolo sono quelle di Carlo Deodato a capo del dipartimento degli Affari giuridici e legislativi di P.Chigi, Giuseppe Chiné capo di Gabinetto del Mef, Paolo Visca alla guida del gabinetto del Mise affidato a Giancarlo Giorgetti e infine Francesco Fortuna capo di gabinetto del ministero delle Politiche agricole. Ma il nome che più sorprende, se confermato, è quello di Chieppa, considerato un ‘fedelissimo’ dell’ex premier Giuseppe Conte, sempre in prima linea negli snodi più importanti dell’esecutivo gialloverde prima e giallorosso poi.