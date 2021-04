Api, coleotteri e farfalle: la biodiversità nascosta

Pubblicità

La Giornata Mondiale della Terra è il momento giusto per recuperare ciò che manca per una corretta salvaguardia dell’ambiente. E le numerose ricerche sulla biodiversità aiutano a capire dove è più urgente intervenire e in quale misura. A cominciare dagli insetti, creature portatrici di un fascino che non morirà mai, e purtroppo tra le prime vittime dei cambiamenti climatici. Il Dipartimento di Scienze dell’Università di Roma Tre, guidato da Marco Alberto Bologna, ha intrapreso una ricerca sulla famiglia dei coleotteri Meloidi svelando alcune funzioni tuttora oggetto di studio. Diffusi in tutto il pianeta (eccetto Nuova Zelanda, in Antartide e alcune isole Polinesiane), i Meloidi sono rappresentati da circa 3.000 specie. La loro fama è legata alla produzione di cantaridina, sostanza altamente tossica e irritante usata come difesa naturale. Dotata di proprietà afrodisiache e mediche, la cantaridina appare legata agli aspetti riproduttivi di questi insetti. Attualmente è oggetto di studio come antitumorale. Fra le peculiarità dei Meloidi vi è il loro ciclo di sviluppo, definito “ipermetabolico”, dove il primo stadio larvale (triungulino) di alcune specie vive come parassita nei nidi di api selvatiche, mentre quello di altre specie sfrutta le cavallette. La maggior parte degli studi del professor Bologna sui Meloidi, condotti in collaborazione con la dottoressa Alessandra Riccieri, si concentra però sul loro status morfologico e molecolare. L’obiettivo è descriverne la biodiversità interpretando nel contempo la storia evolutiva che ha portato alla formazione e alla distribuzione delle specie oggi osservabili.

Per esempio, selezionando alcuni frammenti del DNA è stato possibile tracciare l’evoluzione di Hycleus, un genere di Meloidi estremamente ricco di specie (circa 500), dalla distribuzione geografica vastissima. L’analisi del DNA di questi coleotteri si è dimostrata utile anche per capire in quale misura la distribuzione di alcune specie sia stata influenzata dagli eventi geologici di milioni di anni fa, come le glaciazioni del Pleistocene o la crisi di salinità del Messiniano.

Tra i progetti futuri del Dipartimento rientra la ricostruzione della storia evolutiva dell’intera famiglia dei Meloidi, avvalendosi delle più moderne tecniche di sequenziamento del DNA (Next Generation Sequencing), che permetteranno di ottenere, per ogni individuo studiato, una grandissima quantità di informazioni molecolari da confrontare.

“I coleotteri sono animali dal grande successo evolutivo, che funzionano bene” conferma professor Bologna. “Possiedono una sorta di corazza esterna (infatti vengono chiamati ‘i corazzati’) e hanno ruolo ecologico fondamentale in tutti gli ambienti. Controllano l’eccessiva crescita della vegetazione e sono anche in grado di riutilizzare risorse da rimettere in gioco nell’ambiente. Non tutti i coleotteri si mostrano all’uomo, ma alcuni di loro sono bellissimi. Oggi le loro sostanze vengono sperimentate come antitumorali”.



I coleotteri rientrano nel gruppo fondamentale degli impollinatori. Proprio il ruolo degli impollinatori è stato studiato presso il Parco Nazionale del Circeo, una tra le aree naturali protette più antiche d’Italia. Le zone umide, la costa e il promontorio sono di grande interesse naturalistico. Gli impollinatori di queste aree rappresentano una componente chiave della biodiversità perché garantiscono il mantenimento delle comunità vegetali lì presenti.

In particolare, il sistema delle dune litoranee del Parco del Circeo costituisce un ambiente unico. Tutelato dall’Unione Europea, è considerato un ecosistema fragile a causa dell’elevata pressione antropica.

Conoscere quali specie di api e farfalle vi sono presenti è l’obiettivo principale di progetto del Dipartimento di Scienze curato da Andrea Di Giulio, Marilena Marconi e Giulia Simbula. Un primo passo da compiere per promuovere la conservazione degli ambienti. Importante, se si considera quanto poco ancora si sa sulle specie che abitano questi luoghi, soprattutto sulle api selvatiche. “Al Circeo – precisa Bologna – stiamo comparando ambienti coltivati dall’uomo, biologicamente e non, con gli ambienti naturali del parco, per capire se in questi ultimi l’indice di biodiversità degli impollinatori è più alta. Vogliamo fare un monitoraggio di cosa successo negli ultimi anni a questi importantissimi insetti”.

Il progetto, che si svilupperà nel biennio 2021-2022, prevede anche lo svolgimento di attività educative. Lungo il ‘Sentiero delle api’, un percorso didattico pensato per le scuole, i ragazzi potranno incontrare alcuni soggetti particolari (per esempio i bombi) e capire in tal modo cosa sono gli insetti impollinatori, come nascono e vivono e qual è il loro ruolo fondamentale nell’ecosistema.





