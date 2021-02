Arbitri, Orsato: “Sbagliai a non espellere Pjanic in Inter-Juventus”

ROMA – “Il fallo di Pjanic in Inter-Juve? Sbagliai io”. Ospite della Rai a 90° minuto, nella prima in tv di un arbitro ancora in attività, Daniele Orsato mostra la stressa personalità che ha in campo e anche grande rigore con sé stesso. Il n. 1 dei fischietti italiani torna sull’episodio della sfida scudetto del 2018 in cui non tirò fuori un secondo giallo contro il centrocampista bianconero e riconosce: “Feci un errore a non andare a rivedere l’episodio al Var. Ero vicino e l’ho vista in modo diverso. E’ stato un contrasto in volo e l’ho valutato male. Il VAR non è potuto intervenire per cui resta l’errore. Lo capii subito rivedendolo subito dopo in tv”. Orsato da quella partita non ha più diretto l’Inter…”Io vado dove mi manda il designatore…”, replica.

“Poter parlare è una grande occasione per fare chiarezza”

L’arbitro di Schio, reduce da Spezia-Parma, è contento del nuovo corso voluto dal neo presidente degli arbitri, Alfredo Trentalange, con la presenza in tv di un direttore di gara poche ore dopo una partita. “Il presidente ha dato una grande occasione a tutti, sta a noi e a voi addetti ai lavori cogliere occasione e fare in modo che diventi una cosa usuale. Il confronto arbitro-media verrà utilizzato per far chiarezza, è quello che l’Aia vuole: non per la polemica, cerchiamo di sfruttare questa opportunità. Noi gli errori li facciamo e non ci siamo mai tirati indietro ad ammetterli, d’altronde. Miglioreremo cercando di commetterne sempre meno”, sottolinea.

“Il Var per gli arbitri è una grande ancora di salvataggio”

Orsato benedice l’introduzione del Var: “L’arrivo della tecnologia non ha dato fastidio agli arbitri e non è difficile da gestire perché ci aiuta sempre di più. Se sbagliamo abbiamo questo salvataggio. Rendere noti i dialoghi con la sala Var? Non abbiamo nulla da nascondere”. C’è da augurarsi che l’ausilio video si affermi anche in serie B (“la reputo una cosa giusta”). E a proposito di Var, i recenti episodi delle italiane in Champions fanno riflettere sulle differenze di scuole arbitrali: ” Io non cambio il mio modo di arbitrare, in serie A o in Champions – spiega – io non trovo questa grande differenza”.

“Il rapporto con i giocatori è migliorato tantissimo”

Sul rapporto con i giocatori in campo Orsato sottolinea che “rispetto ed educazione ci devono essere sempre. Il rapporto è migliorato tantissimo. Si può sempre fare meglio. La fermezza dell’arbitro ci deve sempre essere. Com’è arbitrare senza pubblico? è molto più difficile. Manca ai giocatori ma manca anche a noi. Ho diretto la finale di Champions League ed è stato veramente difficile. Speriamo di tornare alla normalità presto”.

“Presto vedremo le donne in A e in B”

In chiusura Orsato anticipa che presto vedremo una donna dirigere in serie A o in B: “E’ in dirittura d’arrivo. Le ragazze ormai sono a livello dei maschi. La francese Frappart ne è l’esempio, in Italia ci arriveremo, siamo in dirittura d’arrivo. Il gap fisico è ormai ai minimi termini, non credo dovremo aspettare molto per vedere una donna in serie A o in serie B. La Frappart è un grande esempio ed è un grande arbitro”.