Architetto ucciso in casa con un colpo di pistola, durante un tentativo di rapina

Un uomo è stato trovato morto in casa a Piossasco, nell’hinterland di Torino, ucciso a colpi di pistola. E’ successo in via Campetto 33. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma secondo l’ipotesi più attendibile è stato ferito a morte nel corso di una rapina. L’uomo – un architetto di 50 anni, Roberto Mottura – avrebbe sorpreso i ladri ed è stato colpito allo stomaco.

Quando l’ambulanza è stata chiamata, insieme con i carabinieri, per un intervento nell’abitazione di via Campetto, i sanitari avevano pensato a un malore ma quando sono arrivati hanno trovato l’architetto colpito a morte da un colpo di pistola. A dare l’allarme è stata la moglie del professionista. La coppia viveva nella villetta insieme con il loro figlio. Secondo i primi riscontri, non sarebbe la prima volta che la villetta – che si trova nella zona collinare di Piossasco – finiva nel mirino del ladri. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Moncalieri e del comando provinciale.





