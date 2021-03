Arriva il vaccino per la signora Giuliana. L’anziana donna di 105 anni riceverà la dose domani mattina a casa insieme al suo badante

La signora Giuliana Manasse Biraghi sarà vaccinata a casa domattina. Dopo l’intervista pubblicata oggi su Repubblica alla signora di 105 anni che da oltre un mese dalla richiesta attende vanamente di conoscere quando sarà il suo turno per ottenere una dose di Pfizer, questa mattina il centro vaccinale di riferimento di Milano – sollecitato dalla struttura del commissario per l’emergenza Covid Figliuolo – ha subito preso in carico il caso e annunciato l’arrivo per domattina di una squadra medica per vaccinare sia l’anziana donna che il suo badante, così come previsto dalle indicazioni del ministero della Salute per chi assiste persone invalide.

“Grazie, sono felice. Finalmente potrò riabbracciare mio figlio”, ha detto la signora Giuliana al figlio Alberto Biraghi che all’ora di pranzo le ha annunciato che il tanto atteso vaccino arriverà domani a casa. La Regione Lombardia, dopo aver letto la denuncia del caso simbolo di una situazione purtroppo molto diffusa in tutta Italia dove le vaccinazioni a domicilio degli over 80 e delle persone fragili vanno estremamente a rilento, ha subito approntato il personale sanitario della Usca, l’unità sanitaria di assistenza a domicilio, incaricata di provvedere alla somministrazione della dose.