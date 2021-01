Arriva in Italia Lidl Plus: il programma fedelta’ che porta ancor piu’ vantaggi e servizi

Pubblicità

26 gennaio 2021

(Arcole, 26 gennaio 2021) –

Lidl Italia lancia il proprio programma fedeltà interamente digitale, un servizio aggiuntivo ricco di tanti benefici per i propri clienti.

Arcole, 26 gennaio 2021 – Lidl Italia lancia Lidl Plus, il nuovo programma fedeltà che permette ai clienti dei suoi oltre 680 punti vendita di ottenere numerosi vantaggi e servizi aggiuntivi a portata di smartphone. Lidl Plus è una app altamente innovativa che racchiude al suo interno promozioni e funzionalità che consentiranno all’Azienda di rispondere ancora meglio alle esigenze specifiche dei propri clienti, senza ricorrere all’ennesima carta fedeltà plastificata. Si tratta infatti di un servizio totalmente digitale che permetterà ai clienti Lidl di avere un mondo di vantaggi in maniera semplice, pratica e veloce.

TANTI NUOVI SERVIZI AGGIUNTIVI

Oltre a coupon e promozioni periodiche che consentiranno ulteriori risparmi, con Lidl Plus sarà possibile, in una seconda fase, avere accesso a tante esclusive offerte personalizzate in base alle proprie preferenze di acquisto, a testimonianza della grande attenzione che Lidl dedica ai bisogni specifici e alle necessità dei propri clienti.

Ma i vantaggi non si esauriscono qui. Infatti, gli utilizzatori di Lidl Plus potranno ottenere numerosi servizi aggiuntivi in grado di semplificare e migliorare la propria esperienza d’acquisto, come ad esempio la possibilità di consultare facilmente i volantini digitali, di partecipare a manifestazioni a premi dedicate e lo scontrino digitale disponibile in tempo reale.

“Lidl Plus dimostra la grande propensione all’innovazione e alla digitalizzazione della nostra Azienda, oltre a rappresentare un importante passo avanti per rendere l’esperienza d’acquisto dei nostri clienti sempre più piacevole e vantaggiosa” – afferma Eduardo Tursi, Amministratore Delegato Acquisti e Marketing di Lidl Italia – “Continueremo ad offrire a tutti i nostri clienti il miglior rapporto qualità – prezzo, ma con Lidl Plus saremo in grado di rispondere ancora meglio ai loro bisogni specifici ed aumentarne la soddisfazione. Il programma Lidl Plus verrà costantemente sviluppato e migliorato con nuove funzionalità, al fine di offrire ai nostri clienti sempre più servizi, vantaggi e benefici”.

L’app Lidl Plus è disponibile gratuitamente per il download su App Store e Play Store ed in seguito alla registrazione sarà possibile da subito beneficiare di tutti i vantaggi Lidl Plus.

Company profile Lidl

Lidl è presente in Italia da 29 anni. Ad oggi, può contare su una rete di oltre 680 punti vendita in 19 regioni che occupano oltre 18.500 collaboratori. Il rifornimento quotidiano dei negozi è garantito da 10 piattaforme logistiche dislocate sul territorio nazionale. Negli ultimi anni è stato portato avanti un percorso di profondo rinnovamento dell’Insegna che, da un lato, ha coinvolto il radicale ammodernamento della rete vendita per offrire un’esperienza d’acquisto più piacevole e funzionale ai clienti, dall’altro ha visto la completa revisione dell’assortimento di prodotti a scaffale con una netta virata verso il Made in Italy. Attualmente, oltre l’80% dei prodotti offerti dall’Insegna è prodotto in Italia.

Contatti per la stampa:

LIDL Italia S.r.l. a socio unico – Ufficio Comunicazione

Via Augusto Ruffo, 36 – 37040 Arcole (VR)

Tel. 045.6135100

E-mail: [email protected]





