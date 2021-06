Arriva la nuova collana “Anima noir”: vicino o lontano l’importante è che sia giallo

Pubblicità

Pubblicità

Quaranta noir per un’estate e un autunno (si spera) in zona bianca. Da domani parte la collana Anima noir, che mette insieme il meglio dei gialli contemporanei, italiani e internazionali. Ogni volume sarà in vendita a 8,90 euro in più con Repubblica e tutti gli altri giornali del gruppo Gedi.

Il primo romanzo è La disciplina di Penelope di Gianrico Carofiglio, che è anche il primo di una nuova serie con una protagonista femminile, la giovane ex magistrata Penelope Spada che in una Milano minacciosa si trova a indagare fuori dai circuiti ufficiali su un omicidio irrisolto. Il 2 luglio toccherà a Un uomo migliore di Louise Penny, l’autrice canadese che ha inventato l’ispettrice capo di polizia del Québec Armand Gamache. Penny in autunno pubblicherà un giallo scritto a quattro mani con Hillary Clinton.

Con la terza uscita (9 luglio) si torna in Italia con la commissaria Teresa Battaglia di Ilaria Tuti: il libro è Luce della notte, storia ambientata in un Friuli che non è solo scenario ma protagonista del romanzo. Toccherà poi a I tempi nuovi di Alessandro Robecchi (16 luglio) — ancora un giallo ambientato a Milano, sulle tracce dell’omicidio di un ragazzo insospettabile; a La vita è un romanzo di Guillaume Musso (23 luglio); a Il predicatore di Camilla Läckberg (30 luglio). La collana prevede diversi appuntamenti con investigatori diventati celebri. Come l’Harry Bosch di Michael Connelly: La strategia di Bosch è in uscita il 27 agosto. E ancora l’Harry Hole di Jo Nesbø (primo ottobre) che in Scarafaggi si troverà a indagare sull’omicidio dell’ambasciatore norvegese a Bangkok. Il 10 settembre la Petra Delicado di Alicia Giménez-Bartlett scaverà nel mondo degli abusi sui minori in Nido vuoto, mentre Giancarlo De Cataldo ci propone il suo pm Manrico Spinori della Rocca: l’8 ottobre esce Io sono il castigo, un’indagine in una Roma a due anime, popolare e aristocratica.

Nella collana anche i romanzi diventati fortunate serie televisive. Come quella centrata sulla Imma Tataranni di Mariolina Venezia, scrittrice premio Campiello 2007: Rione Serra Venerdì, ambientato a Matera, uscirà il 20 agosto. Dal libro è stato tratto uno degli episodi della serie Rai con Vanessa Scalera. Dagli schermi alla pagina ecco poi la Lolita Lobosco di Gabriella Genisi con I quattro cantoni, in uscita il 17 settembre: la protagonista, interpretata nella serie tv da Luisa Ranieri, si dividerà ancora una volta tra indagini, fornelli e amori sbagliati. Il 15 ottobre con Il delitto di Kolymbetra di Gaetano Savatteri tornerà pure il duo Lamanna-Piccionello, protagonista di Màkari, la serie ambientata in Sicilia con Claudio Gioè.

Alcune indagini saranno condotte da detective sorprendenti. È il caso di Marco Malvaldi (13 agosto) che con Il borghese pellegrino trasformerà in investigatore Pellegrino Artusi, ritenuto il padre della moderna gastronomia, che lascerà i fornelli per indagare su un delitto. E ancora di S. J. Bennett che ne Il nodo Windsor (24 settembre) lascerà che a risolvere il caso di un efferato delitto avvenuto durante un convegno internazionale sia la regina Elisabetta II.

In uscita anche Anne Holt con La tormenta (6 agosto), Davide Longo con Una rabbia semplice (3 settembre), Richard Osman con Il club dei delitti del giovedì (22 ottobre). E ancora, La pioggia fa sul serio della coppia Francesco Guccini e Loriano Macchiavelli (29 ottobre), Cristina Cassar Scalia e la sua Vanina Guarrasi con La logica della Lampara (5 novembre) e infine Arnaldur Indridason, il 12 novembre, con Le abitudini delle volpi.





Go to Source

Tweet Share Pinterest