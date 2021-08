Arriva Lucifero e sarà la settimana più calda dell’estate. Bollino rosso per 8 città

Pubblicità

Ribattezzato Lucifero dal team del sito IlMeteo.it l’anticiclone subtropicale africano, che ha iniziato nei giorni scorsi il suo viaggio verso l’Italia, promette un’ondata di calore mai vista quest’estate. Quella che è appena iniziata sarà, difatti, sarà, secondo le previsioni fatte fin qui dagli esperti, la settimana più calda della stagione 2021, con temperature che potranno raggiungere i 47-48 gradi al Sud. Non ci saranno, però, solo le temperature a tratti eccezionali a rendere questa fiammata africana forse la più intensa della stagione, ma ci penserà anche la tenacia con quale l’anticilone avvolgerà il nostro Paese per diversi giorni visto che, almeno fino a Ferragosto, non si intravedono grandi segnali di cambiamento.

“Pepariamoci a quella che potrebbe essere la settimana più calda dell’estate in quanto l’anticiclone africano, da noi nominato come Lucifero, darà il meglio di sé portando non solo tanta stabilità atmosferica, ma anche caldo a tratti eccezionale su molti angoli del Paese”, spiegano da ILMeteo.it aggiungendo che ora “l’alta pressione africana troverà ulteriore energia per spingere la sua influenza verso Nord (nei giorni passati bersagliato da piogge e temporali, ndr) avvolgendo in forma più omogenea tutto il nostro Paese”.

Le previsioni; otto città da bollino rosso

Intanto otto città italiane, secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore, saranno da Bollino rosso. L’allerta massima di livello 3 riguarda domani quattro città, ovvero Bari, Campobasso, Rieti e Roma e otto mercoledì 11 agosto. Si tratta di Bari, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma.

“Dopo un lunedì con qualche raro temporale sulle estreme regioni alpine del Nordest, da martedì 10 l’alta pressione si estenderà a tutta l’Italia. Oltre al grande caldo che continuerà a colpire soprattutto le regioni del Sud e le due isole Maggiori, Lucifero ci proporrà anche una novità nei prossimi giorni” spiegano da ILMeteo.it cisto che “salvo improbabili sorprese fino al weekend di Ferragosto tutto il Paese sarà ancora avvolto da una caldissima atmosfera con temperature davvero molto alte. I picchi elevati di temperatura e soprattutto la durata dell’evento, ci porteranno a considerare questa nuova settimana come la più calda, almeno fino ad ora, di questa estate 2021”.





