Assegno unico per i figli, ecco come funziona il nuovo sostegno alle famiglie

MILANO – Il Senato ha approvato il disegno di legge delega che chiede al governo di riordinare i sussidi alla famiglia in nome dell’assegno unico, con 20 miliardi di risorse a disposizione. Il voto non ha visto contrari. Ecco come funzionerà il nuovo assegno.

di Valentina Conte 30 Marzo 2021

Assegno unico per i figli, di cosa si tratta?

Il Senato ha approvato un disegno di legge delega “per il riordino, la semplificazione e il potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’istituzione dell’assegno unico e universale”. Si tratta di un “beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell’ambito delle risorse disponibili, al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l’occupazione, in particolare femminile”.

Quando arriverà questo assegno?

Il governo deve ora dare corpo alla delega affidata dal Parlamento. Teoricamente avrebbe dodici mesi di tempo ma l’obiettivo è partire con il pagamento dal 1° luglio, quindi ci sono pochi mesi per scrivere le norme puntuali della misura.

Quanto costa la misura?

Al momento, sul tavolo ci sono 20 miliardi che arrivano dalla cancellazione di altri istituti storicamente a sostegno dalla famiglia: l’assegno unico fa sparire gli assegni al nucleo familiare (5,7 miliardi, fonte Upb) e le detrazioni per i figli a carico (7,6 miliardi), i vari bonus che premiano le nascite o l’iscrizione all’asilo nido. Da queste voci arrivano quasi 15 miliardi, poi la legge di Bilancio per il 2021 ha destinato al finanziamento dell’assegno universale e degli altri servizi alla famiglia tra 5 e 6 miliardi delle risorse del Fondo per gli interventi di riforma fiscale.

di Valentina Conte 27 Marzo 2021

E quanto arriverà alle famiglie?

La delega specifica che l’ammontare dell’assegno è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, che si valuta attraverso l’Isee, tenendo conto dell’età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare. L’impianto prevede l’erogazione mensile in denaro o come credito d’imposta: un assegno per ogni figlio a carico, dal settimo mese di gravidanza e fino ai 18 anni. Andrà anche ai figli maggiorenni e fino a 21 anni, con importo a calare: in questo caso potrà esser versato direttamente ai ragazzi “la fine di favorirne l’autonomia”, a patto che stiano studiando, svolgendo un tirocini o siano iscritti ai centri per l’impiego. La ministra Bonetti ha parlato di detrazioni per chi ha figli sopra 21 anni. E sono previste maggiorazioni: dal terzo figlio minore, per i disabili (dal 30 al 50% in più), per le madri under 21.

di Valentina Conte 31 Marzo 2021

Quanto alla quantificazione della misura, lo stesso premier Draghi ha parlato di 250 euro ma le simulazioni di cui ha dato conto Repubblica rendono incompatibile questo calcolo con le risorse a disposizione: la media sarebbe attualmente di 161 euro. In attesa che vengano iniettati nuovi fondi (almeno 800 milioni), ci sono anche possibili distorsioni da evitare: 1,35 milioni di famiglie di lavoratori dipendenti rischiano di ritrovarsi con meno supporto di quanto non ne ricevano ora.

A quali famiglie va?

A differenza delle detrazioni che riguardano il lavoro dipendente, sono inclusi tutti i contribuenti con figli fiscalmente a carico (sono figli a carico quelli con reddito sotto 4.000 euro, ovvero 2.840,51 nel caso abbiano più di ventiquattro anni). Significa che riguarderà anche autonomi, pensionati. Anche i percettori del reddito di cittadinanza sono inclusi: le due misure sono compatibili.

Lo prendono i genitori?

La delega spiega che l’assegno è diviso in pari misura tra i genitori oppure, qualora non ci siano, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale o di fine del matrimonio, senza un accordo l’assegno va al genitore affidatario; nel caso di affidamento congiunto o condiviso l’assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.





