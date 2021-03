Assegno unico per la famiglia, Bonetti: “Detrazioni per chi ha figli oltre 21 anni”

MILANO – “L’assegno unico e universale arriva ai 21 anni, ma molte famiglie hanno figli più grandi e hanno delle detrazioni fiscali per loro. Faremo una norma transitoria in attesa dell’approvazione del Family act per chi ha figli con più di 21 anni. Le famiglie italiane devono stare tranquille, non ci perderanno”.

Così la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, intervenendo a Oggi è un altro giorno su Rai 1, torna sul tema della nuova impostazione dell’assegno unico per le famiglie che, come ha ricostruito Repubblica nei giorni scorsi, con la partenza dal primo luglio e la previsione di distribuire a tutte le famiglie 250 euro al mese per ogni figlio (con maggiorazioni in caso di disabilità) cossa con le risorse a disposizione: considerati i 20 miliardi, l’asticella si abbassa a 161 euro. E una prima simulazione dimostra come 1,35 milioni di famiglie di lavoratori dipendenti ci rimetterebbero in media 381 euro all’anno rispetto a oggi.

“Il presidente Draghi – ha spiegato oggi Bonetti – ha dato un’indicazione di circa 200-250 euro per ciascun figlio, ma parliamo anche di una modulazione rispetto al reddito: i calcoli precisi li stiamo facendo al Mef. Ci sono 20 miliardi che sono stati già stanziati, e dobbiamo ragionare anche se – dato che c’è stato un peggioramento delle condizioni economiche dei nuclei famigliari – non ci sia bisogno, anche in questo momento transitorio, di aumentare quelle risorse”. Bonetti ha dunque ricordato che l’assegno “è per tutti, ma ovviamente la quota sarà maggiorata in base al reddito, quindi le famiglie meno abbienti riceveranno di più e le più ricche avranno solo una quota base”.

Un calcolo su quante risorse servano perché nessuno ci perda è arrivato nel fine settimana dal deputato Dem Stefano Lepri, secondo il quale bastano 800 milioni per fare in modo che, con l’arrivo dell’Assegno Unico, nessuna famiglia ci perda. “E’ chiaro che dovremo aggiungerli”. Per Lepri resta un traguardo importante la “semplificazione dell’attuale ‘giungla’ di misure che aboliremo e con l’introduzione dell’assegno unico ci sarebbe oltre un milione di famiglie che perderebbe qualcosa, anche solo pochi euro. Il Mef ci impose di togliere la clausola di salvaguardia prevista in legge, che avrebbe garantito tutti”. Ha quindi aggiunto: “Solo dopo i maggiori fondi ottenuti con la legge di bilancio 2021 l’avremmo potuta reinserire. Ma è meglio ormai prevederla nei decreti o in fase attuativa. Con ulteriori 800 milioni (oltre ai 20 miliardi di già stanziati) nessuno ci perderà. È chiaro che dovremo aggiungerli perché nessuno deve rimetterci, mentre la grandissima parte delle famiglie avrà vantaggi”.

E ancora Bonetti ha precisato: “L’assegno unico universale non è solo un sostegno economico”, ricordando che questa misura a sistema con il Family act rientra in un progetto ampio di aiuto e sostegno alla genitorialità e alla famiglia.