Pubblicità

Pubblicità

In ufficio e nei cantieri ci stavano davvero poco. Qualcuno andava al supermercato, o per negozi. Le pause caffè erano interminabili. Qualcuno non si presentava proprio, c’era sempre un amico pronto a strisciare il badge al suo posto. Qualcuno, invece, passava dall’ufficio, in tenuta da perfetto runner: di corsa arrivava e timbrava, di corsa andava via. Le riprese fatte dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo hanno svelato il maxi raggiro degli assenteisti. Stamattina, sono scattate 28 misure cautelari per un gruppo di dipendenti comunali che facevano base ai Cantieri culturali della Zisa: sono 11 impiegati, tre edili del “Coime” e 14 operai della “Reset”, la società che si occupa di manutenzione e cura del verde. Il procuratore aggiunto Sergio Demontis e la sostituta Maria Pia Ticino contestano le accuse di truffa ai danni di un ente pubblico e falsa attestazione della presenza in servizio. Otto sono finiti ai domiciliari: Dario Falzone, Antonio Cusimano, Gaspare Corona, Mario Parisi, Francesco Paolo Magnis, Salvatore Barone, Giancarlo Nocilla e Tommaso Lo Presti, operaio Reset che è indagato per associazione mafiosa nell’ambito di un’altra inchiesta. Quattordici dipendenti sono stati invece sottoposti all’obbligo di dimora, 6 dovranno presentarsi periodicamente in caserma per firmare. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip Rosario Di Gioia.

Assenteismo, scatta il blitz al Comune di Palermo. Otto dipendenti ai domiciliari, 43 indagati

Dice il generale Antonio Quintavalle Cecere, il comandante provinciale della Guardia di finanza: “L’attività investigativa ha svelato l’esistenza di un fenomeno illecito estremamente diffuso all’interno della struttura pubblica cittadina, un modus operandi divenuto cronico a tal punto da essere considerato come un comportamento normale”.

I controlli sono andati avanti per tre mesi, fra il maggio e l’agosto 2018. “L’inchiesta ha documentato circa 1000 casi di infedeltà nell’attestazione degli orari – dice il colonnello Gianluca Angelini, il comandante del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo – abbiamo registrato la falsa rendicontazione di circa 2.500 ore di servizio in realtà mai prestate a favore del Comune di Palermo. Siamo di fronte a comportamenti che determinano un danno economico e di immagine per la pubblica amministrazione, comportamenti che incidono negativamente sulla qualità dei servizi offerti alla cittadinanza”.

L’obbligo di dimora è stato notificato a Fabiola Selvaggio, Giuseppe Muliello, Silvana Caravello, Massimo Pipi, Rosaria Gebbia, Francesco Caruso, Salvatore Consiglio. Salvatore Reina, Isidoro Chianello. Francesco Paolo Tinervia. Massimo Vesco, Mario Nuccio, Davide Nuccio. Vita D’Aiuto.

Obbligo di firma per Antonino Muratore, Maria Angela Di Carlo, Filippo Pecoraro, Marina Megna, Francesco Madonia e Francesco Ferraro. Ci sono anche altri 15 indagati.





Go to Source

Tweet Share Pinterest