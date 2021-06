Astrazeneca, ecco la circolare del ministero e il parere del Cts sui sessantenni. Alle Regioni: “Basta open day per i giovani con i vaccini a vettore virale”

Pubblicità

“Alla luce delle indicazioni del Cts, il vaccino Vaxzevria viene somministrato solo a persone di età uguale o superiore ai 60 anni (ciclo completo)”. E’ il passaggio chiave della circolare che detta le nuove regole sull’utilizzo di AstraZeneca. Come si vede non si usa più l’espressione “suggerito in via prioritaria sopra i 60 anni” che era contenuta nelle indicazioni precedenti. Come aveva annunciato ieri il ministro alla Salute Roberto Speranza la nuova indicazione è più perentoria. Riguardo al richiamo, la circolare firmata dal capo del dipartimento di Prevenzione, Gianni Rezza, aggiunge: “Per persone che hanno ricevuto la prima dose di tale vaccino e sono al di sotto dei 60 anni di età, il ciclo deve essere completato con una seconda dose di vaccino a mRna (Comirnaty o Moderna) da somministrare ad una distanza di 8-12 settimane dalla prima dose”. Resta quindi ferma, come anticipato, la data del richiamo, a 84 giorni al massimo dalla prima somministrazione di AstraZeneca, anche se cambia il tipo di vaccino con il quale viene fatto.

Il Cts: “Mutato scenari epidemiologico ed eventi avversi”

Alla base della circolare c’è un parere del Cts, che per giorni ha studiato la questione. L’aggiornamento, in senso più stringente delle regole sull’utilizzo del vaccino AstraZeneca “trova il suo razionale alla luce del mutato scenario epidemiologico in senso favorevole – scrivono gli esperti – e di alcuni recenti eventi avversi cronologicamente, e verosimilmente, anche eziologicamente, collegati alla somministrazione di questo tipo di vaccino”. Così si avvia una rivalutazione “del rapporto beneficio rischi per le fasce di età meno a rischio di forme gravi di Covid”, cioè i giovani.

Le indicazioni di Ema

L’agenzia del farmaco europea il 23 aprile ha pubblicato uno schema con il rapporto tra i rischi legati alla malattia per singole face di età e i benefici portati dal vaccino. Il Cts fa notare che a quel tempo in Italia il rischio connesso alla circolazione della malattia era intermedio mentre ora questa è limitata. “Lo scenario epidemiologico del Paese ha, fortunatamente, avuto un’evoluzione in senso positivo, da un livello di incidenza intermedio a basso, in misura anche maggiore di quella prevedibile poche settimane fa”.

Rari i problemi con la seconda dose di AstraZeneca

Il Cts precisa comunque che i fenomeni tromboembolitici del quale è sospettato AstraZeneca (Vaxzevria) “sono meno frequentemente osservati dopo la somministrazione della seconda dose. Secondo le stime provenienti dal Regno Unito sono pari a 1,3 casi per milione, valore che risponde a meno di 1 decimo dei già rari fenomeni osservati dopo la prima”. Il direttore di Aifa Nicola Magrini ha comunicato al Cts che per ora in Italia non si sono mai visti casi di questo tipo su persone che avevano avuto la seconda somministrazione. “Queste evidenze suggeriscono come il tasso riportato dopo la seconda dose sia inferiore a quello osservato dopo la prima”.

Il cambio di vaccino, studi con pochi soggetti

Al Comitato tecnico scientifico è stato chiesto se ha senso cambiare vaccino dopo la prima dose di AstraZeneca. “Benché tutti gli studi registrativi per i vari vaccini siano stati condotti utilizzando due dosi dello stesso vaccino; benché non siano stati pubblicati, allo stato, studi che includono un elevato numero di soggetti; e benché non siano disponibili studi randomizzati in cui il braccio di controllo è rappresentato da due somministrazioni di Vaxzevria, si può affermare, sulla base delle evidenze di cui si dispone, che la descritta vaccinazione eterologa trova un suo razionale immunologico e biologico e non appare essere sconsigliabile né sul fronte della sicurezza (reattogenicità), né su quello della immunogenicità”. Quindi via libera al richiamo con i vaccini a Rna messaggero. “I dati attualmente disponibili derivanti da studi condotti in diversi Paesi europei indicano la capacità di questo approccio di indurre una buona risposta anticorpale e un profilo di reattogenicità nel complesso accettabile e non dissimile da quello osservato somministrando due dosi dello stesso tipo di vaccino”.

La conclusione del Comitato tecnico scientifico

In base a tutte queste premesse, il Cts propone quindi “di rafforzare la raccomandazione per l’uso della prima dose di vaccino Vaxzavria nei soggetti di età superiore ai sessanta anni, nei quali il beneficio derivante dalla vaccinazione supera i potenziali rischi collegati allo sviluppo dei fenomeni di Vitt (il problema trombotico, ndr) associati alla vaccinazione”. E per la seconda dose si suggerisce di usare i vaccini a mRna sotto i 60 anni. Si segue il principio di “massima cautela” anche se le trombosi dopo la seconda dose di AstraZeneca come visto sono ancora più rare. Questi suggerimenti, come visto, nella circolare diventano indicazioni più nette a tutte le Regioni.

Per Johnson&Johnson si ribadisce il suggerimento agli over 60

Per quanto riguarda l’altro vaccino a vettore virale, quello di Johnson&Johnson, un gruppo di esperti dei Cdc (centri per il controllo delle malattie) statunitensi “ha recentemente raccomandato, dopo un’iniziale sospensione, di ricominciare negli Stati Uniti la somministrazione del vaccino Janssen”. I dati americani “riportavano 7 eventi per milione nelle donne di età compresa tra 18 e 49 anni e un tasso di 0,9 per milione di vaccinazioni tra le donne di età pari o superiore a 50 anni. Per le donne dai 50 anni in su e per gli uomini di tutte le età, l’evento avverso è ancora più raro. Pur tenendo conto delle analogie esistenti tra il vaccino Vaxzevria e il vaccino Janssen, per quanto riguarda sia le piattaforme che la tipologia di eventi tromboembolici riportati nella letteratura, lo stato attuale delle conoscenze (che fanno propendere per un rischio associato all’adenovirus), il numero di poco superiore al milione di dosi a oggi somministrate nel Paese e la rarità, anche in ambito Europeo, delle segnalazioni di Vitt a oggi disponibili, non permettono di trarre valutazioni conclusive rispetto al rapporto beneficio/rischio relativo al vaccino Janssen, connotato dal vantaggio della singola somministrazione, peculiarità che può risultare di particolare beneficio in determinate categorie di popolazione”. Resta per questo vaccino comunque la raccomandazione per gli over 60, che già esisteva come per AstraZeneca, che come visto però non viene rafforzata nella circolare del ministero.

Alle Regioni: rispettate le fasce di età

Il Cts conclude dicendo che dopo l’ aggiornamento delle sue valutazioni si “raccomanda che le Regioni ogniqualvolta promuovano eventi Open Day che sensibilizzano alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, rispettino le indicazioni per fasce d’età, rendendo quanto più possibile l’approccio alla vaccinazione omogeneo sul territorio nazionale”.





