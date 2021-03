AstraZeneca, la Regione Piemonte sospende il vaccino a titolo precauzionale dopo il decesso di un insegnante

Pubblicità

Vaccinazioni sospese per il vaccino di AstraZeneca a Torino e in tutto il Piemonte. I cittadini che attendevano questa mattina di essere vaccinati sono stati rimandati a casa. Una decisione dell’Unità di crisi per controlli sui lotti. Prosegue la vaccinazione con il vaccino di Pfizer.

La decisione, da quanto si sa al momento, dopo la notizia che era morto un insegnante questa notte, dopo aver avuto il vaccino ieri. Si tratta di un insegnante di Biella, classe 1963, vaccinato ieri pomeriggio nel centro vaccinale di Candelo. Non è stato ancora comunicato il numero del lotto.

A seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino AstraZeneca, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l’eventuale nesso di causa, in via precauzionale il commissario dell‘Area giuridico-amministrativa dell’Unità di crisi della Regione Piemonte, Antonio Rinaudo, ha disposto immediatamente la sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione del vaccino AstraZeneca per i dovuti accertamenti sul lotto coinvolto. È stata subito convocata la Commissione piemontese sulla farmaco-vigilanza per l’attivazione di tutte le procedure previste dalla legge. Si riunirà nel pomeriggio.

“Si tratta – specifica l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi – di un atto di estrema prudenza in attesa di verificare se esista un nesso di causalità tra la vaccinazione e il decesso. Ad oggi in Piemonte non era mai stata segnalata nessuna criticità particolare dopo la somministrazione dei vaccini”.

Si riunirà nel pomeriggio la Commissione piemontese sulla farmaco-vigilanza per l’attivazione di tutte le procedure previste dalla legge.





