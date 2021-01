Atalanta a ritmo scudetto, per il Milan è allarme

Pubblicità

Le concorrenti allo scudetto hanno definitivamente preso atto che alla corsa, sia pure da classica outsider, è iscritta anche l’Atalanta. Lo dicono chiaramente i numeri. Da quando la squadra di Gasperini si è concentrata soltanto sulla serie A, avendo archiviato il 9 dicembre ad Amsterdam la qualificazione agli ottavi di finale della Champions con la vittoria in casa dell’Ajax, la risalita in classifica è stata graduale e inesorabile: 6 vittorie e 4 pareggi, 26 gol fatti e 7 subiti, statistica incoraggiante alla quale va aggiunto il 3-1 in Coppa Italia al Cagliari. Significa che l’Atalanta, fino al prossimo appuntamento di Champions col Real Madrid (a Bergamo il 24 febbraio), potrebbe avvicinarsi ancora al vertice. Intanto Gasperini ha rimodellato la tattica (“più pressing, la difesa se n’è giovata”) e la squadra ha metabolizzato l’addio a Gomez, che il Siviglia vuole proprio per la Champions: l’eventuale rentrée europea dell’ex capitano dell’Atalanta sarebbe il 17 febbraio contro il Borussia Dortmund di Haaland.

Se l’Atalanta fosse anche continua… Milan ‘appesantito’ dal mercato di Massimo Mauro 23 Gennaio 2021

Obiettivo Champions

Ma il 3-0 di San Siro, targato Ilicic e Romero, si può leggere anche al contrario, cioè dalla prospettiva degli sconfitti: lo 0-3 è un piccolo grande trauma per il Milan, che aveva superato di slancio il famoso 0-5 del dicembre 2019 in casa dell’Atalanta attraverso una lunga serie di successi, dovuti anche all’ingaggio di Ibrahimovic. Il riapprodo al titolo di campione d’inverno dopo 10 anni, virtuale quanto si vuole però indicativo delle ambizioni ritrovate, era già certo prima del duello con Gasperini: al massimo il primo posto sarebbe stato in coabitazione con l’Inter. I tre innesti mirati del mercato d’inverno, uno per reparto, sembravano fatti apposta per consolidare la convinzione di potere vincere lo scudetto. Invece, anche se il primato è sempre solitario, la batosta ha fatto suonare l’allarme: nel girone di ritorno il Milan ha ancora intatte le possibilità di conservare il primo posto, ma deve innanzitutto pensare a non perdere la qualificazione alla Champions, cioè uno dei primi quattro posti in classifica.

Atalanta, Gasperini: “Scudetto? Per parlarne bisogna aspettare parecchie giornate” 23 Gennaio 2021

Le critiche di Ibra

La campagna acquisti invernale, aperta e chiusa in anticipo su tutte le concorrenti anche per potere lavorare con il giusto tempo sugli eventuali ritocchi tattici, è stata la chiusura della riforma di Maldini: la squadra titolare è ormai rivoluzionata, rispetto allo 0-5 di Bergamo. Gli stessi ingaggi di Mandzukic, Meité e Tomori proseguono la metamorfosi, anche se Donnarumma, Kessié, Çalhanoglu, Calabria e Romagnoli – lo zoccolo duro dell’era cinese – restano importanti. Ma Ibra, coscienza critica del gruppo, ha fatto capire dopo la partita con l’Atalanta che vincere non è solo questione di uomini. Trarre le conclusioni è facile. E’ vero che i rientri di Çalhanoglu, Bennacer e Saelemaekers e l’integrazione rapida di Mandzukic – che nel finale è andato al tiro proprio su sponda di Ibrahimovic – potranno offrire puntelli tecnici e tattici per riprendere subito la corsa interrotta da Gasperini. Però è altrettanto vero, il leader del Milan lo ha fatto capire chiaramente, che la seconda sconfitta di gennaio dopo quella con la Juventus non può essere attribuita al fato o alla sfortuna. I rilievi tattici di Ibra sono circostanziati: poco pressing, ritmo basso, reparti slegati. Per questo l’analisi degli errori, in vista del derby di Coppa Italia, a Milanello, sarà particolarmente accurata: il duello con l’Inter è subito occasione di riscatto. Uno tra i temi principali sarà come evitare che gli avversari disarmino Hernandez, il giocatore più imprevedibile: attaccando costantemente sulla sua fascia, è possibile emarginarlo dal gioco. Era successo con la Juventus, è successo di nuovo con l’Atalanta. Gli attacchi del Milan, quando Hernandez è fuori dal gioco, perdono almeno metà della loro efficacia. La lotta al vertice non lo permette.

Milan, Pioli: “Scudetto d’inverno? Non è un titolo ma porta bene” 23 Gennaio 2021





Go to Source

Tweet Share Pinterest