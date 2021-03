Atalanta-Crotone 5-1: la valanga nerazzurra travolge Cosmi

Pubblicità

Pubblicità

BERGAMO – Dura un tempo solo il Crotone del neo allenatore Serse Cosmi che, dopo aver chiuso sull’1-1 i primi 45′, nella ripresa crolla sotto i colpi di un’Atalanta che non regala più niente e incassa la quarta vittoria di fila che la riporta al terzo posto in classifica insieme alla Juventus a quota 49, a meno 4 dalla seconda piazza del Milan. Gosens apre e Simy pareggia dopo un pasticcio difensivo nerazzurro. Ma nella ripresa gli uomini di Gasperini decidono di fare sul serio e dilagano coi gol di Palomino, Muriel, Ilicic e infine Miranchuk.

<< La cronaca della partita >>

Gosens non sbaglia in avvio

Gasperini, senza lo squalificato de Roon, sceglie Pessina accanto a Freuler in mezzo al campo, mentre davanti si affida a Malinovskyi, Ilicic e Muriel. Cosmi, al ritorno in A dopo otto anni di assenza, invece propone in attacco Riviere, Messias e Simy. Comincia molto bene l’Atalanta che domina sotto tutti i punti di vista e Gosens col sinistro mette i brividi a Cordaz, ma non centra il bersaglio. L’esterno tedesco non sbaglia invece al minuto 12 quando Ilicic crossa perfettamente e lui di testa anticipa Pedro Pereira insaccando sul secondo palo. Al 19′ chance per il raddoppio: Ilicic imbuca per Muriel che, nell’area piccola, non calcia subito, ma cerca un dribbling e Cordaz lo ferma.

Atalanta, Gasperini: “Contro l’Inter un bel test in vista di Madrid” 03 Marzo 2021

L’Atalanta regala il pari a Simy

Sembra tutto facile per i bergamaschi che però al 23′ regalano il pareggio al Crotone: palla indietro, Freuler e Romero non si capiscono e la sfera sfila per Simy che, solo davanti al portiere, non sbaglia con un tocco sotto. Alla mezz’ora la squadra di casa rischia ancora grosso e sempre per un errore: Ilicic lancia Messias, ma Sportiello esce alla grande e in area ferma l’attaccante. Nel finale del primo tempo l’Atalanta ritrova le misure per offendere e va vicina al raddoppio in varie occasioni, ma Malinovskyi, lanciato da una magia di Ilicic, spreca solo davanti al portiere, mentre al 43′ ci vuole un super Cordaz per dire di no a Muriel. L’ucraino dell’Atalanta si divora un altro gol quando di testa, davanti alla porta, manda incredibilmente la sfera out. Break Crotone con Messias che conclude alto dal limite, mentre Ilicic getta al vento un’altra occasione col destro all’ultimo secondo dei primi 45′.

Furia nerazzurra con Palomino e Muriel

A inizio ripresa, Cosmi inserisce Rispoli al posto di Reca, ma l’Atalanta decide di fare sul serio e al 48′ torna in vantaggio grazie a Palomino che corregge in rete un corner di Muriel. Due minuti dopo è proprio il colombiano a firmare il tris quando Ilicic lo serve in area, Golemic è in anticipo e controlla, ma scivola lasciando lì il pallone e per Muriel è un gioco da ragazzi metterla dentro col sinistro. Cosmi prova ad arginare la furia della squadra di casa inserendo anche Cuomo al posto di Magallan, ma la partita ormai è indirizzata verso Bergamo.

Gioia anche per Ilicic e Miranchuk

Infatti arriva anche il gol di Josip Ilicic che al 58′ controlla al limite, si mette la palla sul sinistro e dalla sua mattonella preferita a giro batte Cordaz sul secondo palo. Gasperini dà un po’ di riposo a Freuler e Malinovskyi e fa entrare in campo Pasalic e Miranchuk, col russo che una manciata di secondi dopo spreca la chance per il 5-1. Cordaz salva i suoi su una punizione di Ilicic, quindi lo sloveno sbaglia l’ennesimo retropassaggio lanciando Messias in porta, ma anche questa volta Sportiello ci mette una pezza. Entra anche Zapata che viene fermato dalla traversa, mentre la cinquina la realizza Miranchuk al minuto 84 con un sinistro chirurgico su cui Cordaz non può fare niente.

Atalanta-Crotone 5-1 (1-1)

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Djimsiti, Romero (24′ st Caldara), Palomino; Maehle, Freuler (18′ st Pasalic), Pessina, Gosens (41′ st Ghislandi); Ilicic, Malinovskyi (18′ st Miranchuk); Muriel (24′ st D. Zapata). (31 Rossi, 95 Gollini, 2 Toloi, 40 Ruggeri). All.: Gasperini

Crotone (3-4-2-1): Cordaz; Magallan, Golemic (6′ st Cuomo), Luperto; Pedro Pereira, Zanellato, Eduardo, (34′ st Marrone), Reca (1′ st Rispoli); Messias, Riviere (15′ st Petriccione); Simy. (16 Festa, 22 Crespi, 24 D’Aprile, 7 Ounas, 20 Rojas, 11 Dragus, 54 Di Carmine). All.: Cosmi

Arbitro: Sozza di Seregno

Reti: nel pt 12′ Gosens, 23′ Simy; nel st 3′ Palomino, 5′ Muriel, 13′ Ilicic, 40′ Miranchuk

Angoli: 4-3 per l’Atalanta

Recupero: 1′ e 0′

Ammoniti: Magallan e Riviere per gioco scorretto.





Go to Source

Tweet Share Pinterest