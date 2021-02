Atalanta-Napoli 4-2: Muriel show, nerazzurri da Champions, Paura per Osimhen

Pubblicità

Pubblicità

BERGAMO – L’Atalanta batte 4-2 il Napoli e si rilancia in zona Champions League conquistando la seconda vittoria di fila dopo quella di Cagliari, salendo così a quota 43. Ma stavolta i tre punti arrivano contro una diretta concorrente come la squadra azzurra che, dopo il successo prezioso contro la Juventus, si arrende al team orobico. Una situazione difficile per i partenopei: la società annuncia il silenzio stampa. Succede tutto nel secondo quando segna Zapata la sblocca, ma Zielinski pareggia. Quindi realizzano Gosens e Muriel, ma un autogol dello stesso esterno tedesco rimette in partita il Napoli. Il gol del poker e della sicurezza per i bergamaschi lo firma Romero. Paura nel finale quando Osimhen perde i sensi dopo una caduta, ma fortunatamente il nigeriano riprende conoscenza mentre viene trasportato in ospedale.

<<La cronaca della gara>>

Espulso Gasperini

Gasperini non fa calcoli in vista del match contro il Real Madrid in Champions mercoledì prossimo, e schiera la miglior formazione possibile con Pessina a supporto di Muriel e Zatapa in attacco. Tanti problemi per Gattuso che invece tiene in panchina Insigne per un mal di schiera e propone un 4-2-3-1 con Osimhen punta unica e poco dietro Elmas, Zielinski e Politano. L’Atalanta costruisce le sue trame di gioco con azioni infinite alla ricerca del varco giusto, mentre il Napoli si difende. Al 17′ palla ghiotta in area per Pessina che però cade al momento del tiro sul contrasto di Mario Rui. I bergamaschi si lamentano, ma Di Bello non fischia nulla e non ricorre nemmeno al Var. Per questo motivo al 25′ il direttore di gara caccia Gasperini che protestava ancora per questo episodio. Intanto per Gattuso sembra piovere sul bagnato quando Politano lamenta un problema muscolare che sembra serio, ma alla fine resta in campo. Poco dopo la mezz’ora bella chance per Gosens che, servito in area da de Roon, controlla, si gira e conclude, ma pallone sul fondo. Gli azzurri rispondono con un colpo di testa di Osimhen che Gollini controlla alzando la sfera in angolo. Al 42′ la migliore occasione del primo tempo: gran lavoro di Pessina in area, defilato a destra, assist perfetto per Zapata che però, davanti alla porta, controlla male regalando palla a Meret.

Zielinski risponde a Zapata, poi segnano Gosens e Muriel

Nella ripresa il match esplode. Perché al minuto 52 i padroni di casa passano con un’azione tutta colombiana: Muriel attacca a sinistra, va sul fondo e serve una palla perfetta per la testa di Zapata che insacca. Gattuso leva Elmas per inserire Insigne e il Napoli agguanta il pari al 58′: splendida palla in area di Politano e destro al volo di Zielinski che, solo davanti a Gollini, non sbaglia. L’Atalanta non si scompone e torna in attacco ma Maksikovic devia in angolo un bel sinistro di Pessina. Il nuovo vantaggio nerazzurro al 64′ con protagonista ancora una volta lo scatenato Muriel che attacca centralmente, quindi serve a destra Zapata che assiste Gosens a centro area per un facile tocco di sinistro. Al 71′ arriva il tris orobico e, manco a dirlo, lo segna Muriel: il Napoli perde palla in uscita con Bakayoko, il colombiano la conquista e punta i difensori, penetra in area e calcia un sinistro meraviglioso sul primo palo che non dà scampo a Meret.

Autogol di Maehle, ma Romero rimedia. Paura per Osimhen

Sembra una partita ormai in ghiaccio per i padroni di casa ma Gosens la riapre con un intervento goffo su un cross di Politano infilando il proprio portiere Gollini. Il quarto e definitivo gol arriva al 79′ su un calcio d’angolo del solito Muriel che trova Djimsiti che di testa prolunga per la fronte di Romero che firma il 4 a 2. Nel finale momenti drammatici quando Romero ferma con energia Osimhen che cade male sulla testa e poco dopo sviene. Il nigeriano esce in barella per essere trasportato all’ospedale di Bergamo, ma per fortuna riprende i sensi.

Atalanta-Napoli 4-2 (0-0)

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle (45′ st Sutalo), De Roon, Freuler (33′ st Pasalic), Gosens; Pessina (34′ st Palomino); D. Zapata (45′ st Malinovskyi), Muriel (38′ st Miranchuk). (31 Rossi, 57 Sportiello, 13 Caldara, 40 Ruggeri, 20 Kovalenko, 72 Ilicic, 7 Lammers). All.: Gasperini

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic (33′ st Koulibaly), Mario Rui (33′ st Ghoulam); Fabian Ruiz, Bakayoko; Zielinski (34′ st Lobotka), Politano, Elmas (7′ st Insigne); Osimhen. (16 Contini, 46 Idasiak, 38 Costanzo, 3 Zedadka, 61 Labriola, 56 D’Agostino, 58 Cioffi). All.: Gattuso

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Reti: nel st 7′ Zapata, 13′ Zielinski, 19′ Gosens, 26′ Muriel, 31′ st aut. Gosens, 34′ Romero

Angoli: 6-2 per l’Atalanta

Recupero: 1′ e 4′

Espulso: Gasperini al 26′ per proteste

Ammoniti: Di Lorenzo, Djimsiti per gioco falloso, Gosens per comportamento non regolamentare





Go to Source

Tweet Share Pinterest