Atalanta-Torino 3-3: i nerazzurri durano mezz’ora, Bonazzoli firma la tripla rimonta granata

BERGAMO – Cuore Toro più che mai. I granata compiono una vera e propria impresa rimontando tre gol all’Atalanta e portando a casa un prezioso 3-3. I bergamaschi sbagliano i finali dei due tempi e nel concreto giocano come sanno solo la prima mezz’ora di match. Dopo essere andati avanti di tre reti grazie a Ilicic, Gosens e Muriel, subiscono la reazione degli ospiti che accorciano con Belotti e Bremer. Nella ripresa i bergamaschi falliscono il poker con Miranchuk, fermato dal palo, e allora il Torino agguanta il pari grazie al neo entrato Bonazzoli. 37 ora i punti dell’Atalanta, mentre i granata salgono a quota 16.

<<La cronaca della gara>>

Tre gol in sette minuti per l’Atalanta

Gasperini propone Muriel in attacco con Ilicic e Malinovskyi a supporto. Nicola risponde con la coppia offensiva composta da Zaza e Belotti. La partita la fa l’Atalanta con un buon possesso palla mentre il Torino difende, anche se il primo tiro pericoloso è di Zaza con palla di nulla sul fondo. Quindi sale in cattedra la Dea che segna tre gol in sette minuti. Al quarto d’ora gran lancio di de Roon per Ilicic che in area conclude ‘sporcò col destro beffando Sirigu. Per il guardalinee è offside ma il Var convalida la rete. Al 19′ il raddoppio: splendida giocata di Malinovskyi che innesca Muriel, cross in area e Gosens sul secondo palo calcia col portiere ospite che interviene male e devia nella sua porta. Due minuti dopo il tris: Ilicic serve Muriel in area, destro di punta e Sirigu para ma non trattiene permettendo il tap in vincente al colombiano.

Bel gesto sportivo di Belotti e il Toro accorcia

Sembra una partita ormai chiusa col Toro in ginocchio. Ma l’Atalanta smette di attaccare e arretra permettendo la reazione ai granata con Gosens che salva sulla linea un bel pallonetto di Lukic che aveva ormai superato Gollini. Al 41′ episodio chiave con Palomino che ingenuamente trattiene in area Belotti: è calcio di rigore. Batte lo stesso ‘Gallo’, Gollini para ma il numero 9 ribadisce in rete col sinistro. E, nel primo dei due minuti di recupero, arriva anche il 3-2: gran tiro di Mandragora che prende traversa e palo e poi Bremer insacca da due passi. Da segnalare, sul 3-0 per gli orobici, il bel gesto sportivo di Belotti che corregge l’arbitro che gli aveva fischiato punizione a favore al limite con ammonizione a Romero, dicendo di essere scivolato.

Bonazzoli compie la rimonta

A inizio ripresa, Gasperini cambia Ruggeri con Djimsiti per spostare Toloi sulla corsia di destra e riportare Gosens a sinistra. Nicola invece cambia, dopo 10′ di secondo tempo, Murru e Lukic con Ansaldi e Baselli. Il tecnico nerazzurro deve pensare anche alla semifinale di Coppa Italia col Napoli, e allora fa rifiatare Muriel e Ilicic per inserire Zapata e Miranchuk. La partita procede senza troppe emozioni con i padroni di casa che ci provano ma senza convinzione e i granata che aspettano il momento giusto. Zapata al 68′ spreca da ottima posizione, mentre Singo con un esterno scheggia la traversa. Al 77′ Atalanta vicina al poker quando Miranchuk col sinistro prende un clamoroso palo. La rimonta degli ospiti si compie al minuto 84: punizione dalla destra di Verdi e gran colpo di testa di Bonazzoli con palla sul secondo palo. In pieno recupero altra chance addirittura per vincerla per il Toro, ma Gollini blocca la conclusione di Verdi.

Atalanta-Torino 3-3 (3-2)

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Gosens, Pessina (40′ st Pasalic), De Roon, Ruggeri (1′ st Djimsiti); Ilicic (14′ st Miranchuk), Malinovskyi (33′ st Lammers); Muriel (13′ st D. Zapata). (31 Rossi, 57 Sportiello, 13 Caldara, 41 Ghislandi, 11 Freuler). All.: Gasperini

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo (27′ st Verdi), Rincon (36′ st Gojak), Mandragora, Lukic (11′ st Baselli), Murru (10′ st Ansaldi); Zaza (36′ st Bonazzoli), Belotti. (18 Ujkani, 32 V. Milinkovic-Savic, 4 Lyanco, 99 Buongiorno, 27 Vojvoda, 77 Linetty). All.: Nicola

Arbitro: Fourneau di Roma

Reti: nel pt 14′ Ilicic, 19′ Gosens, 21′ Muriel, 42′ Belotti, 46′ Bremer; nel st 39′ Bonazzoli

Angoli: 4-3 per l’Atalanta

Recupero: 2′ e 5′

Ammoniti: Zaza, Nkoulou, Palomino, Pasalic e Toloi per gioco scorretto.





