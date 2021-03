Atlantia, scontro tra soci: Benetton e Fondazione Crt spingono per trattativa con Cdp

ROMA – Sale di livello lo scontro tra i soci di Atlantia, la società controllata dalla famiglia Benetton, sul futuro di Autostrade per l’Italia. Contro il parere di altri soci presenti nel capitale, tra cui molti fondi di investimento, i Benetton insistono per andare a chiudere la trattativa per la vendita del concessionario autostradale (il più importante in Italia con oltre 3 mila chilometri gestiti), proseguendo le trattative con la cordata guidata da Cassa Depositi Prestiti.

La posizione è emersa quando Edizione, la holding finanziaria della famiglia Benetton, ha comunicato in una nota di aver conferito al rappresentante designato della subholding Sintonia di votare il 29 marzo contro “la proroga del termine per l’avveramento della condizione sospensiva” del “progetto di scissione parziale proporzionale di Atlantia” in favore di Autostrade Concessioni e Costruzioni “approvato in data 15 gennaio 2021”. Identica posizione è stata presa da Fondazione Crt che ha il 4,85% del capitale di Atlantia mentre i benetton hanno poco più del 30%. Potrebbe essere abbastanza per bocciare il progetto di scissione.

Fondazione Crt, si legge in una nota, ritiene opportuno “che sia coltivata l’unica operazione a oggi espressa dal mercato, adeguatamente migliorata, e auspica che l’offerta del consorzio di investitori che fa capo a Cassa Depositi e Prestiti venga sottoposta al voto dell’assemblea per la valutazione della stessa da parte di tutti gli azionisti”.

Mentre Edizione, si legge nel comunicato “ha preso atto dell’assenza, allo stato, di proposte di potenziali investitori per l’acquisto della partecipazione in Autostrade Concessioni e Costruzioni riveniente ad Atlantia per effetto di detta scissione – pari, in trasparenza, al 55% di Aspi – e non ritiene utile prolungare l’incertezza derivante dalla proroga di detto termine in attesa di ipotetiche offerte per tale partecipazione, anche alla luce dell’offerta vincolante in via di definizione da parte del consorzio di investitori che fa capo a Cassa Depositi e Prestiti per l’acquisto dell’intera partecipazione di Atlantia in Aspi (pari all’88% del capitale di quest’ultima)”.

“Edizione – viene spiegato ancora nel comunicato – ritiene più opportuno coltivare l’unica operazione espressa dal mercato e, nel ribadire la propria fiducia nell’operato del consiglio di amministrazione di Atlantia, auspica che l’offerta venga quindi sottoposta al voto dell’assemblea per la valutazione della stessa da parte di tutti gli azionisti”.