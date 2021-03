Atlantia, sì alla proroga per l’offerta Cdp su Aspi, se migliorativa andrà in assemblea

MILANO – Nessun colpo di scena dal consiglio di amministrazione di Atlantia. Il cda infatti ha deliberato di concedere la proroga alla cordata guidata da Cdp (come era ampiamente nelle cose) entro il 27 marzo. Ricordando che, se arriverà una proposta giudicata migliorativa, quest’ultima sarà sottoposta al voto dei soci.

In particolare, si legge in una nota, il gruppo indica che “in caso di concreti sviluppi, la nuova offerta abbia un periodo di validità tale da consentire di sottoporla all’esame dell’assemblea degli azionisti, dopo averne valutato la coerenza con l’interesse sociale”. In proposito Atlantia ricorda che il percorso era già previsto dal progetto di scissione approvato dal cda il 14 dicembre scorso e dall’assemblea del 15 gennaio 2021. Una sottolineatura probabilmente ritenuta opportuna, dopo le dimissioni di Sabrina Benetton dal consiglio, anche sulla base di un “disagio” reciproco.

Le dimissioni della figlia di Gilberto dal cda di Atlantia saranno reintegrate da un nuovo consigliere eletto nell’assemblea del 28 aprile, già fissata per approvare il bilancio 2020. In quella sede, se arriverà una nuova offerta ritenuta interessante dal consiglio, i soci si potrebbero pronunciare anche sulla vendita in blocco dell’88% di Aspi bloccando così la procedura di scissione non proporzionale (a sua volta oggetto di una proroga, che dovrà essere votata dall’assemblea convocata per il 29 marzo).

La precedente proposta della cordata Cdp-Blackstone-Macquarie aveva valorizzato il 100% di Aspi 9,1 miliardi, aggiugendo la richiesta di garanzie a fronte di rischi legati alle vicende pregresse (non solo ilponte Morandi). Nel cda del 26 febbraio Atlantia aveva rifiutato quella proposta ma nello stesso tempo aveva dato mandato al top management di continuare a trattare. Dalla nuova offerta il gruppo si aspetta “necessari sostanziali miglioramenti”. Altri dieci giorni per vedere le carte.